Acura Integra es el Automóvil del Año 2023

El Acura Integra 2023 cumplió con sus expectativas al ganar el prestigioso premio North American Car of the Year, que lo reconoce por su diseño deportivo, experiencia de manejo atractiva, paquete versátil y características premium.

Es así como Acura –la marca de lujo del grupo Honda-, con su modelo Integra regresa al rendimiento elaborado con precisión con 200 caballos de fuerza y la única transmisión manual disponible en su clase.

Este modelo se ha convertido en el más vendido en el segmento de compactos deportivos premium y tiene el porcentaje más alto de compradores menores de 35 años. Es la segunda vez que la marca recibe un premio similar en Detroit. Anteriormente, la Acura MDX 2001 ganó el galardón de Camioneta del Año de América del Norte.

“Relanzar un modelo icónico como Integra con tanta fanfarria y reconocimiento de la industria ha sido increíble”, dijo Emile Korkor, vicepresidente adjunto de Ventas Nacionales de Acura.

“Estamos orgullosos del equipo de desarrollo de Integra en Japón y de nuestros asociados de producción en nuestra planta en Marysville, Ohio, donde se fabrica el Integra 2023”, sostuvo Korkor al recibir el galardón.

Los premios NACTOY (North American Car, Utility and Truck of the Year) reconocen desde 2001 la excelencia en innovación, diseño, características de seguridad, rendimiento, tecnología, satisfacción del conductor y valor.

Los ganadores de diferentes categorías son determinados por un jurado de periodistas automotrices especializados, que trabajan para revistas independientes, televisión, radio, periódicos y sitios web de la industria.

Sus características

Diseñado para una nueva generación de entusiastas de la conducción, el Acura Integra 2023 cuenta con un motor turboalimentado de alto rendimiento, una estructura de carrocería ultrarrígida y un chasis deportivo para una experiencia de conducción estimulante.

Perfecto para estilos de vida de jóvenes activos, Integra también cuenta con 5 puertas, que lo hace único en su clase, con un área de carga grande y flexible y un espacio más grande para las piernas en el asiento posterior, con un perfil elegante tipo cupé y una postura deportiva.

También presenta una gran cantidad de nuevas tecnologías estándar de seguridad y asistencia al conductor.

El Acura Integra 2023 también obtuvo la calificación de seguridad más alta del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS).

Además, es el primer modelo de su tipo construido en Estados Unidos, con producción en Marysville, Ohio, en la misma línea que el Acura TLX.