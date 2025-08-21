La Universidad de Virginia obtiene financiación para un ensayo clínico que detenga la sepsis

Hay buenas noticias desde Virginia en lo que se refiere a la infección mortal sepsis.

“Este es un descubrimiento verdaderamente revolucionario”, afirmó Jianjie Ma, profesor del departamento de cirugía de la Universidad de Virginia. “La sepsis es una enfermedad muy difícil de tratar”.

Ma forma parte del equipo de la Universidad de Virginia, junto con la Universidad de Michigan, que ha desarrollado un anticuerpo monoclonal para detener la sepsis . Esta infección mortal afecta a hasta 50 millones de personas en todo el mundo cada año, matando a unos 11 millones, según investigadores. Es la principal causa de muerte en los hospitales estadounidenses.

“Es un asunto muy urgente en el hospital, porque cuando los pacientes ingresan, deben ser atendidos de inmediato”, dijo. “Cualquier retraso, incluso de una hora, aumenta entre un 5% y un 10% la probabilidad de muerte”.

La Universidad de Virginia recibió $800,000 de la empresa de investigación Virginia Catalyst para lanzar un ensayo clínico del anticuerpo en U.Va. Health y la Universidad Commonwealth de Virginia.

“Nuestra tecnología puede detener el proceso de muerte atacando la defensa inmunológica innata de nuestro cuerpo”, afirmó Ma.

Dijo que el anticuerpo tiene el potencial de tratar una variedad de condiciones inflamatorias, incluidos los trastornos autoinmunes.

«Estamos listos y tenemos muchos objetivos por delante», dijo Ma. «Es un asunto muy urgente en el hospital».

Dijo que las aplicaciones podrían incluir el síndrome de dificultad respiratoria aguda mortal, que salió a la luz pública durante la pandemia de COVID-19, así como la lesión por isquemia-reperfusión, que es el daño tisular causado cuando se corta y se restablece el flujo sanguíneo.

“Hemos puesto a disposición el medicamento de anticuerpos para iniciar el ensayo clínico lo antes posible”, afirmó.