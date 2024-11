La sudoración excesiva y la piel sensible de una persona podrían estar relacionadas

Según un nuevo estudio publicado en el Journal of Drugs in Dermatology, puede existir una relación entre la piel sensible y la sudoración excesiva. El estudio, que examinó a más de 600 personas con ambas afecciones, descubrió que el 90% de las personas que sudaban más de lo normal tenían piel sensible .

“Estos hallazgos son muy importantes porque nos permiten comprender por qué la gente tiene piel sensible y qué la provoca, y eso puede permitirnos idear mejores tratamientos”, dijo Adam Friedman, profesor y presidente de dermatología en la Universidad George Washington.

Friedman fue uno de los autores del estudio y afirmó que el 70% de la población mundial padece de piel sensible y el 40% de esas personas no padecen ninguna otra afección cutánea. La afección también puede ser incapacitante, ya que los cambios de calor y temperatura pueden hacer que los síntomas, como el ardor y la picazón, se vuelvan más intensos.

Dijo que la sudoración excesiva, también conocida como hiperhidrosis, también es una condición muy común.

Friedman dijo que encontrar un vínculo entre ambas condiciones podría llevar a los médicos a nuevas formas de ayudar a los pacientes, especialmente porque parece que el sistema nervioso juega un papel clave.

“Tal vez haya algo que ver con la forma en que se estimulan los nervios, ya sean las glándulas sudoríparas o la piel, y por lo tanto, apuntar a dichos nervios podría ser una forma de tratar mejor esta afección muy común pero realmente frustrante”, dijo Friedman.

A medida que los estudios continúan para comprender mejor la conexión entre ambos, Friedman dijo que la esperanza es que el estudio ayude a los médicos a hacer las preguntas correctas a los pacientes con una de las dos afecciones.

“Esto realmente significa, en última instancia, mejores opciones de tratamiento, pero también una mejor manera de colaborar con quienes padecen esta afección”, afirmó.

Friedman dijo que insta a las personas con ambas afecciones a discutirlas con su dermatólogo, porque eso podría conducir a diferentes planes de acción para el tratamiento.