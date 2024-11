Los colonos estadounidenses-israelíes esperan vivir un segundo mandato de Trump

A unos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los estadounidenses que viven en las colonias de Cisjordania ocupada por Israel saben exactamente quién quieren que gane: Donald Trump.

Encuestas recientes muestran que la mayoría de los israelíes, el 66% según una realizada por el Canal 12 de noticias de Israel, sueñan con los días en que el expresidente republicano habitaba la Casa Blanca.

Trump dio prioridad a Israel durante su anterior mandato, trasladando la embajada estadounidense a Jerusalén, reconociendo la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados y ayudando a normalizar los lazos entre el Estado hebreo y varios Estados árabes en virtud de los llamados Acuerdos de Abraham.

Ahora, muchos israelíes creen que Trump ofrecerá aún más apoyo en la lucha del país contra los movimientos islamistas apoyados por Irán en Gaza y Líbano, así como contra la propia República Islámica.

«Estoy orgullosa de decir que voté por el presidente Trump», cuenta a AFP Eliana Passentin, de 50 años, que se mudó a Israel desde San Francisco cuando era una niña.

Passentin, madre y abuela, lleva 29 años viviendo en Eli, parte de un grupo de asentamientos israelíes situados en el corazón de Cisjordania.

La zona está ocupada por Israel desde 1967, pero podría convertirse en territorio soberano palestino en el marco de una solución de dos Estados favorecida por la comunidad internacional.

– «Nuestro mayor aliado» –

Passentin, que trabaja para el consejo regional local, recuerda cómo las sucesivas administraciones de Washington presionaron a Israel para que detuviera la expansión de las colonias en un intento de mediar por la paz entre israelíes y palestinos y alcanzar una solución de dos Estados.

«Estados Unidos de América, nuestro mayor aliado, les damos las gracias, pero por favor, entiendan que sabemos cómo dirigir nuestro país», afirma Passentin.

En su patio trasero, con amplias vistas de toda la zona, señala las comunidades israelíes y palestinas cercanas.

«No creo que los israelíes que viven aquí sean un obstáculo para la paz. Al contrario, creo que los israelíes que viven aquí están construyendo la región para todos», explica.

Passentin afirma que la región fue un núcleo para los judíos en tiempos bíblicos y que, en virtud de acuerdos internacionales, los israelíes tienen derecho a vivir aquí.

Según el derecho internacional, las colonias israelíes en Cisjordania ocupada son ilegales.

«Las cosas cambiaron desde el 7 de octubre», dice Passentin, refiriéndose al ataque de Hamás llevado a cabo ese día en 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

«Tenemos derecho a defendernos (…) y creo que el presidente Trump respeta y comprende eso», explica.

Gedaliah Blum, un vecino de 45 años nacido en Nueva Jersey, también dice que votó por Trump basándose en qué futuro quiere para Israel. «¿Queremos un futuro con una amenaza de embargo sobre Israel cada vez que nos defendemos?»

– Amenazas de embargo –

«Trump no va a presionar a Israel para que firme un alto el fuego que permita a Hamás seguir en el poder en Gaza. No van a presionar a Israel para que firme un acuerdo de paz con Líbano que permita a Hezbolá seguir en el poder».

Con Kamala Harris en el poder, Israel estará sometido a una «presión» constante, asegura Blum.

En el cercano asentamiento de Shiloh, donde se calcula que el 20% de los residentes tienen la nacionalidad estadounidense, Yisrael Medad, nacido en Nueva York hace 77 años, cree que Trump será bueno no solo para Estados Unidos, sino también para «los amigos de Estados Unidos en el extranjero, incluido Israel».

Harris «no es el tipo de candidata que quiero en la Casa Blanca», explica, refiriéndose a un reciente incidente en un mitin de la campaña demócrata durante el cual la actual vicepresidenta no rebatió a un manifestante que dijo que Israel estaba cometiendo un «genocidio» en Gaza.