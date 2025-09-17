La Fórmula 1 tendrá seis carreras esprint en 2026, tres inéditas

Como en 2025, la temporada 2026 de Fórmula 1 contará con seis carreras esprint, incluyendo tres inéditas; en Montreal, Zandvoort (Países Bajos) y Singapur, anunció la Fórmula 1 este martes en un comunicado.

Los circuitos de Shanghái (China), Miami (Estados Unidos) y Silverstone (Gran Bretaña) completan la lista.

Solo Shanghái y Miami lograron conservar su carrera esprint un año más, mientras que Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (Estados Unidos), Interlagos (Brasil) y Losail (Catar) serán reemplazados.

Para Silverstone supone un regreso al pasado, ya que el mítico circuito inglés organizó la primera carrera esprint de la historia de la F1 en 2021, mientras que Singapur, Montreal y Zandvoort, en su última temporada en el calendario, tendrán el honor de organizarla por primera vez.

La F1, que desea aumentar el número de esprints en el futuro para alcanzar al menos 10 o incluso 12 en 2027, ha decidido mantener un total de seis carreras en 2026 para no sobrecargar a los equipos, que ya estarán muy ocupados con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica.

La competición también está considerando introducir en 2027 un cambio en el formato de los esprints y eventualmente una parrilla invertida para los diez primeros de la clasificación, como ya se practica en las carreras esprint de la Fórmula 2.

— Programa de las carreras esprint en 2026:

– China (Shanghái): 14 de marzo

– Miami: 2 de mayo

– Canadá (Montreal): 23 de mayo

– Gran Bretaña (Silverstone): 4 de julio

– Países Bajos (Zandvoort): 22 de agosto

– Singapur: 10 de octubre