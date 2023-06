La ciudad de Nueva York persigue a Hyundai y Kia después de que una falla de seguridad provoque una ola de robos en las redes sociales

La ciudad de Nueva York presentó una demanda contra Hyundai y Kia, uniéndose a una serie de otras ciudades acosadas por una ola de robos de automóviles impulsada por las redes sociales debido a una falla que hizo que algunos modelos de automóviles fueran altamente susceptibles al robo.

Los videos instructivos virales en TikTok y otros sitios muestran cómo encender los autos usando solo cables USB y un destornillador. La razón es que algunos modelos vendidos por Hyundai y Kia en los EE. UU. venían sin inmovilizadores de motor, una característica estándar en la mayoría de los autos desde la década de 1990 que evita que el motor arranque a menos que la llave esté presente.

La demanda, que se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York el martes por la noche, alega que Hyundai Motor America y Kia America Inc. no pudieron mantenerse al día con otros fabricantes de automóviles al no adoptar la tecnología de inmovilización que garantizaba que los automóviles no pudieran arrancar. sin sus llaves.

“Las decisiones comerciales de Hyundai y Kia para reducir costos y, por lo tanto, aumentar las ganancias, al renunciar a la tecnología antirrobo común, han resultado en una epidemia de robos”, afirma la demanda.

La ciudad afirma que los robos de vehículos están agotando los recursos de su departamento de policía, además de tener un impacto negativo en la seguridad pública y los servicios de emergencia.

El departamento de policía de la ciudad de Nueva York informa que alrededor de 287 Kia fueron robados el año pasado, en comparación con aproximadamente 119 en 2021. Aproximadamente 415 Hyundai fueron reportados como robados en 2022, en comparación con 232 el año anterior. Y el problema ha continuado, con un estimado de 977 vehículos Hyundai y Kia reportados como robados en los primeros cuatro meses de este año. Solo hubo 148 robos de este tipo en los mismos meses del año pasado.

Nueva York, la ciudad más grande del país por población, se une a una lista creciente de ciudades que persiguen a los fabricantes de automóviles luego de una serie de robos, incluidas Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Milwaukee, San Diego y Seattle.

La ciudad de Nueva York, que busca un juicio con jurado, solicita una orden que disponga la reducción de la molestia pública que Hyundai y Kia han creado o a la que han contribuido, compensación por las pérdidas económicas sufridas como resultado de la molestia y medidas cautelares.

Hyundai dice que está comprometida a garantizar la calidad y la integridad de sus productos.

“Un subconjunto de vehículos Hyundai en las carreteras de los EE. UU. hoy en día, principalmente modelos básicos o de nivel de entrada, no están equipados con botones de encendido ni dispositivos antirrobo de inmovilización. Es importante aclarar que un inmovilizador de motor es un dispositivo antirrobo y estos vehículos cumplen totalmente con los requisitos federales antirrobo”, dijo el fabricante de automóviles en un comunicado por escrito.

Hyundai hizo que los inmovilizadores de motor fueran estándar en todos sus vehículos fabricados a partir de noviembre de 2021 en adelante. La compañía también dijo que está hablando con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras sobre las acciones que está tomando para ayudar a sus clientes.

“Las demandas presentadas por los municipios contra Kia no tienen fundamento. Al igual que todos los vehículos Kia, estos modelos específicos están sujetos y cumplen plenamente con los requisitos descritos en los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados, incluido FMVSS 114 que rige las medidas de protección contra robos”, dijo Kia en una declaración preparada.

La compañía dijo que ha estado trabajando con las agencias de aplicación de la ley en la ciudad de Nueva York para combatir el robo de automóviles y el papel que han jugado las redes sociales para alentarlo.

“Seguimos comprometidos con el apoyo a nuestros clientes y con la seguridad de los vehículos”, dijo Kia.

El mes pasado, Hyundai y Kia llegaron a un acuerdo para resolver una demanda colectiva provocada por un aumento en los robos de vehículos.

El acuerdo podría estar valorado en $ 200 millones y cubre alrededor de 9 millones de vehículos Hyundai y Kia del año 2011-2022 en los EE. UU., dijeron las compañías en ese momento.

El acuerdo proporcionará una compensación en efectivo a los clientes que sufrieron pérdidas o daños relacionados con el robo que no están cubiertos por el seguro, así como el reembolso de los deducibles del seguro, el aumento de las primas de seguro y otras pérdidas, dijeron Kia y Hyundai.

También se proporcionará una actualización de software a los propietarios elegibles. Para los clientes con vehículos que no pueden acomodar la actualización de software, el acuerdo proporcionará un reembolso de hasta $300 por dispositivos antirrobo.

Kia y Hyundai también han brindado a los clientes afectados decenas de miles de bloqueos de volante gratuitos a través de la policía local y envíos directos, dijeron las compañías.

Se espera que el acuerdo propuesto sea revisado en la corte para su aprobación preliminar en julio.