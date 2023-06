La gente puede pescar gratis en Luisiana los sábados y domingos

Para aquellos a quienes les gusta pescar o para quienes simplemente quieran probarlo, este fin de semana podría ser su oportunidad de hacerlo en Louisiana de forma gratuita.

El Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana invita a los residentes y visitantes a participar en su fin de semana anual de pesca gratis los sábados y domingos.

“Cada año designamos un fin de semana de pesca gratis como un incentivo para que las familias y los amigos disfruten de nuestro hermoso Sportsman’s Paradise”, dijo Rob Shadoin, secretario de la LDWF. “Si es pescador, traiga a familiares y amigos y preséntelos a la gran pesca de Luisiana”.

Si bien no se requiere una licencia de pesca, todas las demás regulaciones de pesca, incluidos el tamaño, la temporada, los límites de captura y las restricciones de artes, permanecerán vigentes durante el evento.

Para una ventaja adicional, el departamento ha almacenado bagres de tamaño adulto en 17 estanques en todo el estado como parte de Get Out and Fish! Programa.