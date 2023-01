Honda Civic y Odyssey, los Mejores Coches por Dinero

El Honda Civic y el Honda Odyssey, ambos modelos 2023, fueron galardonados con los prestigiosos premios «Mejor auto por el dinero» (Best Cars for the Money) que otorga anualmente la revista especializada U.S. News & World Report, en la clasificación de autos nuevos de 2023.

El Civic capturó el premio para autos compactos, mientras que el Odyssey ganó el premio para la clase minivan.

«Estamos orgullosos de otorgar al Honda Civic su segundo premio consecutivo al Mejor Auto por el Dinero, y los datos hacen que sea fácil ver por qué resultó nuestra primera opción», dijo Jim Sharifi, editor gerente de U.S. News Best Cars.

«El Civic recientemente rediseñado ocupó el primer lugar en nuestra clasificación ya que ofrece uno de los costos de propiedad más bajos de su clase. El gran consumo de gasolina ayuda a mantener los costos de combustible bajo control y el Civic viene con muchas características de tecnología estándar”, añadió.

En el caso de Odissey señaló: “Honda tiene un claro ganador con la Odyssey 2023, que se lleva a casa el premio a la Mejor Minivan por el Dinero, por tercer año consecutivo, y la séptima vez en general”.

Destacó que la Odyssey “tiene un precio base competitivo, ofrece mucho espacio, posee características tecnológicas intuitivas y un andar suave y cómodo».

La metodología de premios «Best Cars for the Money» combina medidas de calidad y valor para crear un puntaje general de premios.

La calidad se mide por el puntaje general que obtuvo un vehículo en las clasificaciones de autos de U.S. News, las que son actualizadas mensualmente en www.usnews.com/cars .

Los criterios para esta selección se basan en la seguridad, la confiabilidad y el consenso de las opiniones de los expertos de la industria.

El valor se mide por una combinación del costo total de propiedad de cinco años de un vehículo y el precio promedio pagado por el vehículo en el momento en que se publican los premios.