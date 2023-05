Hijos de ‘El Chapo’ acusados ​​de contrabando de fentanilo barato a EE.UU.

Mientras el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán , cumplía cadena perpetua, sus hijos dirigieron el negocio familiar hacia el fentanilo, estableciendo una red de laboratorios que producían cantidades masivas de la droga barata y letal que contrabandeaban al país. Estados Unidos, revelaron los fiscales en una acusación reciente.

Aunque el juicio de Guzmán giró en torno a cargamentos de cocaína, el caso contra sus hijos expone el funcionamiento interno de un cártel que estaba pasando por un cambio generacional mientras trabajaba “para fabricar el fentanilo más potente y venderlo en Estados Unidos al precio más bajo”, según la acusación abierta el 14 de abril en Manhattan.

Los opiáceos sintéticos , en su mayoría fentanilo, ahora matan a más estadounidenses cada año que los que murieron en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán combinadas, alimentando un argumento entre algunos políticos de que los cárteles deberían ser tildados de organizaciones terroristas y provocando llamados antes impensables a la intervención militar estadounidense en todo el mundo. borde.

“El problema del fentanilo, como me dijeron algunas personas del Departamento de Estado, hay que reposicionarlo. No es un problema de drogas; es un problema de envenenamiento”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad en México, quien murió el viernes. “Muy pocas personas salen deliberadamente a buscar fentanilo”.

Hope predijo que el fentanilo probablemente se convertiría en un problema en las elecciones estadounidenses del próximo año, pero se opuso a cualquier amenaza de intervención estadounidense y dijo: «No creo que sea una muy buena manera de abordar un problema de salud pública».

Las bases para la epidemia de fentanilo en EE. UU. se sentaron hace más de 20 años, con una prescripción excesiva y agresiva del opioide sintético oxicodona. A medida que las autoridades estadounidenses tomaron medidas drásticas con su prescripción, los usuarios se pasaron a la heroína, que el cártel de Sinaloa suministraba felizmente.

Pero hacer su propio fentanilo, mucho más potente y versátil que la heroína, en laboratorios pequeños y fáciles de ocultar fue un cambio de juego. El cartel pasó de su primer laboratorio improvisado de fentanilo a una red de laboratorios concentrados en el estado norteño de Sinaloa en menos de una década.

“Estos no son súper laboratorios, porque le dan a la gente la ilusión de que son como laboratorios farmacéuticos, ya sabes, muy sofisticados”, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. “Estos no son más que tinas de metal y usan paletas de madera, incluso palas, para mezclar los productos químicos”.

Un solo “cocinero” del cártel puede introducir fentanilo en 100.000 píldoras falsificadas todos los días para engañar a los estadounidenses haciéndoles creer que están tomando Xanax, Percocet u oxicodona. Las pastillas se pasan de contrabando a través de la frontera para abastecer lo que su hijo Iván Archivaldo Guzmán Salazar dijo que son “calles de drogadictos”, dice la acusación.

El fentanilo es tan barato de fabricar que el cártel obtiene enormes ganancias incluso vendiendo el medicamento al por mayor a 50 centavos por pastilla, dijeron los fiscales.

La potencia de la droga la hace particularmente peligrosa. La dosis narcótica de fentanilo está tan cerca de la dosis letal que una pastilla destinada a asegurar un subidón para un usuario habituado puede matar fácilmente a una persona menos experimentada que toma algo que no sabía que era fentanilo.

Entre agosto de 2021 y agosto del año pasado, más de 107,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, la mayoría por opioides sintéticos. El año pasado, la DEA incautó más de 57 millones de píldoras recetadas falsificadas mezcladas con fentanilo, según la acusación de Nueva York.

Para proteger y expandir ese negocio, los “Chapitos”, como se conoce a los hijos, recurrieron a la violencia grotesca, dijeron los fiscales.

Los ejecutores Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar son los principales acusados ​​entre los 23 asociados acusados ​​en la acusación de Nueva York. Ovidio Guzmán López, alias “el Ratón”, quien presuntamente empujó al cártel al fentanilo, está imputado en otra acusación en el mismo distrito. México lo arrestó en enero y el gobierno de Estados Unidos ha pedido su extradición. Joaquín Guzmán López es imputado en el Distrito Norte de Illinois

De acuerdo con la acusación de Guzmán Salazar, el cártel realiza algunas pruebas de laboratorio con su producto, pero realiza pruebas más espantosas en humanos con rivales secuestrados o adictos a los que se les inyecta hasta que tienen una sobredosis.

La pureza del fentanilo del cártel “varía mucho según el método y la habilidad del fabricante en particular”, señalaron los fiscales. Después de que un usuario tomó una sobredosis de un lote, aún se envió a los EE. UU.

Cuando el mayor de los Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada lideraron el cártel de Sinaloa, éste operaba con cierta moderación. Pero como Guzmán cumplía cadena perpetua y se creía que Zambada padecía problemas de salud, los Chapito se movieron agresivamente para evitar un vacío de poder que pudiera fragmentar el cartel.

“Lo que realmente fue una ventaja única del cártel de Sinaloa y El Chapo fue la capacidad de calibrar la violencia”, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora principal del Centro Strobe Talbott para Seguridad, Estrategia y Tecnología del Instituto Brookings.

La amplia acusación de Nueva York contra los hermanos Guzmán Salazar detalla su inclinación por alimentar a sus tigres mascotas con enemigos y describe cómo torturaron a dos agentes federales mexicanos, desgarrándole los músculos con un sacacorchos y luego tapando los agujeros con chiles antes de dispararle.

La acusación también proporciona contexto a algunos hechos de violencia recientes en México.

En agosto de 2022, hombres armados dispararon contra Ciudad Juárez frente a El Paso, Texas. Murieron dos presos y nueve civiles en la ciudad. Los fiscales estadounidenses dicen que el brazo de seguridad de los Chapitos ordenó a sus socios pandilleros locales que cometieran la violencia, apuntando a los negocios de un cartel rival.

“Este no es el cártel de Sinaloa de su padre”, dijo Felbab-Brown. “Estos muchachos simplemente operan con mentalidades muy diferentes a las de su padre”.

La acusación formal de Guzmán Salazar hace un intento inicial de interrumpir la cadena de suministro del cártel, nombrando a cuatro personas vinculadas a una empresa química con sede en China y a un corredor en Guatemala que presuntamente ayudaron al cártel a obtener los químicos e incluso les dieron instrucciones sobre las mejores recetas para el fentanilo.

“Cuando hablan de laboratorios y usted está tratando de concentrarse en los laboratorios, eso no va a tener un impacto a menos que obtenga el producto terminado o los químicos precursores”, dijo Vigil.

El gobierno de México ha tropezado con los mensajes mixtos de sus fuerzas de seguridad que exageran el desmantelamiento de los laboratorios, incluso cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que el fentanilo no se produce en México.

En su testimonio ante el Congreso el jueves, la administradora de la DEA, Anne Milgram, fue presionada sobre si México y China están haciendo lo suficiente para cooperar con Estados Unidos.

“Queremos que los mexicanos trabajen con nosotros y queremos que hagan más”, dijo Milgram, y agregó que la DEA no dudaría en perseguir a los funcionarios públicos en México o en cualquier otro lugar si encuentra evidencia de vínculos con los cárteles.

Los expertos dicen que López Obrador es un obstáculo para frenar la producción de fentanilo de los cárteles. Luego de que los fiscales estadounidenses anunciaran el esfuerzo concertado contra el cártel de Sinaloa, López Obrador reaccionó con enojo. El presidente acusó al gobierno de Estados Unidos de “espionaje” e “interferencia”, sugiriendo que el caso se había basado en información recopilada por agentes estadounidenses en México.

El presidente ya había reducido severamente la cooperación de México con la DEA, dijeron expertos.

Hope, el analista de seguridad, dijo que un problema fundamental es que López Obrador no parece entender la amenaza del fentanilo. El presidente critica el deterioro de los valores familiares en los Estados Unidos y pinta la adicción como una falla moral.

“Está atrapado en un universo moral de hace 50 años”, dijo Hope.