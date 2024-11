Estuardo Rodríguez: Conectando Culturas y Celebrando la Herencia Hispana

Johnny A. Yataco

Washington Hispanic

La Embajadora de España en Estados Unidos, Angeles Moreno entregó recientemente uno de los reconocimientos más altos a Estuardo Rodríguez, un incansable promotor de la herencia Hispana en los Estados Unidos.

Estuardo, recién reconocido con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, uno de los máximos honores de España, habló sobre lo que significa este premio para él y el trabajo que lo llevó a ser reconocido.

“Fue una completa sorpresa”, compartió Estuardo, aún emocionado. “En los Estados Unidos no estamos acostumbrados a algo como esto, un título de caballero. Me tomó tiempo entender realmente su significado. La Orden de Isabel la Católica honra a quienes promueven la historia de España a nivel global. Para mí, está directamente relacionada con el trabajo que he realizado durante los últimos 20 años con los Amigos del Museo Nacional del Latino Americano.”

La trayectoria de Estuardo ha estado profundamente ligada a esta iniciativa, que busca establecer un museo en el National Mall dedicado a exhibir 500 años de historia latina en los Estados Unidos. “No se trata solo del papel de España”, explicó. “Es sobre las contribuciones de México, las comunidades indígenas y los inmigrantes de toda América Latina. Mucha gente no entiende la profundidad de la historia latina en los Estados Unidos. Ha sido mi misión asegurar que el papel esencial de nuestra comunidad en la construcción de esta nación sea reconocido, desde su fundación hasta cada batalla librada en este territorio.”

Para Estuardo, este reconocimiento va más allá de su abogacía por el museo. También es muestra de su trabajo como abogado en asuntos gubernamentales. “Mi labor siempre ha consistido en tender puentes, ya sea en temas domésticos o en relaciones internacionales”, señaló. Recientemente, su enfoque se ha ampliado para incluir el fortalecimiento de relaciones con España y América Latina. “España, por ejemplo, es líder en energías renovables, un sector donde Estados Unidos necesita crecer. Este honor me permite fortalecer estos lazos y explorar oportunidades de colaboración.”

A manera personal, Estuardo reflexionó sobre lo que este premio significa para él. “Es un momento de orgullo, pero también un recordatorio de la responsabilidad que llevamos”, dijo. “Nuestra comunidad debe verse a sí misma no como recién llegada, sino como una parte esencial del tejido de este país. El español no es un idioma extranjero aquí; se hablaba en los Estados Unidos antes que el inglés. Esa historia nos pertenece, y debemos abrazarla y compartirla.”

El mensaje de Estuardo para quienes se inspiran en su trabajo fue claro: “Entiendan la profundidad de nuestro legado y déjense empoderar por él. No somos solo una comunidad inmigrante; somos una comunidad Americana con una historia e impacto profundos. Depende de nosotros asegurarnos de que esa historia sea contada.”

El recién galardonado nos dice que aún hay mucho trabajo por hacer. Con su visión, dedicación y capacidad para conectar culturas, continúa moldeando la narrativa del lugar de la comunidad latina en la historia americana y en su futuro.