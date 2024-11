El Concejo de DC podría aprobar proyecto de $515 millones para el Capital One Arena

Todo indica que el Concejo de D.C. está decidido a mantener a los Washington Capitals y los Washington Wizards en el centro de la ciudad.

Este martes, tras la primera lectura de la Ley de Revitalización del Arena del Centro de la Ciudad de 2024, los miembros del concejo votaron unánimemente a favor del proyecto, con la excepción de Vincent Gray, quien recientemente anunció que padece demencia y ya no participará en las votaciones del concejo.

El acuerdo con Monumental Sports and Entertainment propone que D.C. aporte aproximadamente $515 millones para comprar y renovar el arena, mientras que el grupo propietario cubrirá el resto del costo del proyecto, que asciende a $800 millones.

El acuerdo también garantizaría que los Capitals y los Wizards permanezcan en D.C. hasta 2050, con una opción para extender el contrato de arrendamiento hasta 2070.

La concejal del Distrito 2, Brooke Pinto, destacó que el acuerdo asegurará que el “Capital One Arena sea el verdadero ancla del centro de la ciudad, atrayendo a fanáticos, residentes, visitantes y nuevos negocios a un vecindario lleno de oportunidades”.

“Creo que este es un proyecto del cual todos deberíamos estar orgullosos, y seguiré asegurándome de que las voces de los residentes sean escuchadas y amplificadas, especialmente las de quienes viven alrededor del arena y se verán impactados”, afirmó Pinto.

Por su parte, el concejal del Distrito 6, Charles Allen, calificó el proyecto como una inversión en el futuro del Distrito y como el paso correcto a seguir.

“También sabemos que hacer una inversión como esta tiene que tratarse de mucho más que solo una temporada ganadora o un jugador popular en la cancha o en el campo. Esa no puede ser nuestra motivación”, dijo Allen.

“Creo que el acuerdo que tenemos frente a nosotros, sin embargo, tiene mucho sentido”.

El presidente del concejo, Phil Mendelson, subrayó que este proyecto “no es como otros proyectos de construcción, donde se destruyen calles y dificulta el acceso a los negocios”.

“Esto no tiene nada que ver con eso. Más bien, el arena atrae, como mencioné antes, a unas 20,000 personas por evento, pero no habrá eventos durante el verano”, explicó.

“Y ese es el impacto: toda esa actividad económica derivada no sucederá durante el verano, cuando el arena esté cerrado y en construcción”.

El concejo realizó una reunión pública el 14 de noviembre, donde el plan recibió un apoyo mayoritario de los residentes.

La alcaldesa Muriel Bowser afirmó que el proyecto creará 4,900 empleos de construcción y generará $21 millones en nuevos ingresos fiscales para D.C. durante los tres años que tomará completar el proyecto.

La próxima reunión legislativa del concejo está programada para el 3 de diciembre.