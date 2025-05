En Maryland la calidad de la salud materna se está estancando

Maryland está ligeramente por delante de la mayoría de los estados en lo que respecta al apoyo a la salud mental materna, pero otros estados han estado ganando terreno en el último año mientras que Maryland se ha mantenido estático, según un análisis que evalúa a los estados en una escala de calificación AF.

El Informe de Calificación Estatal de Salud Mental Materna de 2025 , publicado el jueves, le dio a Maryland una «C» este año, colocando al estado justo por delante del puntaje promedio nacional de C-.

Pero los defensores de la salud señalan que otros 26 estados mejoraron sus «calificaciones» con respecto al informe del año pasado, y dicen que Maryland necesita aumentar los esfuerzos de evaluación de la salud mental para ayudar a mejorar su puntuación en el informe del próximo año.

“Maryland tiene mucho de qué enorgullecerse en cuanto a su calificación. Su desempeño en políticas de salud mental materna es mejor que el de la mayoría de los estados”, afirmó Caitlin Murphy, una de las investigadoras que trabajó en el informe. “Maryland está superando el promedio nacional, lo cual es excelente… Hay algunas áreas clave en las que Maryland podría seguir mejorando”.

El Centro de Políticas para la Salud Mental Materna publicó el jueves su tercer informe anual para actualizar las calificaciones sobre la accesibilidad de los estados a los servicios de salud mental materna.

“La buena noticia es que la calificación nacional de EE. UU. ha mejorado ligeramente, de D+ a C-… También estamos viendo mejoras en las calificaciones de 26 estados solo este año, con cinco estados obteniendo una B”, dijo Murphy. “Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer en 19 estados que aún obtienen calificaciones de D o F”.

Este año, cinco estados recibieron calificaciones B, 27 estados recibieron calificaciones C, 17 estados recibieron calificaciones D y 2 estados recibieron calificaciones F. Esto representa una mejora respecto del año pasado, cuando 24 estados recibieron calificaciones D y 5 estados recibieron calificaciones reprobatorias.

“La gente se está dando cuenta de lo crucial que es abordar esto. Y no solo para desestigmatizar la salud mental materna, sino también para implementar políticas a nivel estatal y de seguro médico que garanticen… todo lo que sabemos que es necesario para apoyar la salud mental de las madres”, dijo Murphy.

La gente es muy consciente de la depresión posparto, pero también incluye la ansiedad posparto, el TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) y la psicosis, que es mucho más infrecuente. Sin embargo, cada vez hay más comprensión al respecto, afirmó.

El informe se centra en diversas áreas donde los estados pueden mejorar el acceso a los servicios de salud mental materna y la cobertura de atención médica en todos los estados. Algunas métricas consideradas incluyen la cobertura de Medicaid, el acceso a proveedores de salud mental materna y los datos de la cobertura de seguros y las solicitudes de servicios.

Una categoría evalúa si Medicaid exige evaluaciones y recopilación de datos para problemas de salud mental, como la depresión prenatal y la depresión posparto. El informe del año pasado descalificó a Maryland por no exigir la recopilación de datos sobre evaluaciones de salud mental, un aspecto en el que Maryland volvió a perder puntos este año.

“Los estados pueden exigir a sus planes de salud que informen sobre las tasas de detección de problemas de salud mental materna”, dijo Murphy. “Actualmente, Maryland no exige a sus planes de salud, y en particular a sus planes de Medicaid, que informen sobre las tasas de detección de problemas de salud mental materna”.

Dan Martin, director senior de políticas públicas de la Asociación de Salud Mental de Maryland, dijo que el informe muestra “que hay margen de mejora en Maryland”, incluso en la detección de las necesidades de salud mental materna.

“La detección y la identificación de trastornos del estado de ánimo y de ansiedad perinatales mejoran significativamente la probabilidad de recuperación de la madre. Favorecen un desarrollo infantil saludable”, afirmó. “La salud mental materna puede tener un profundo impacto en la salud de la madre, de su bebé y de su familia”.

Eso no significa que esas evaluaciones no se estén realizando, señaló Murphy, solo que el estado no requiere la recopilación de esos datos, lo que puede dificultar el seguimiento del progreso a nivel estatal.

“Cuantos más planes de salud informen sobre las tasas de detección, mejor podremos saber si realmente se están realizando, y esa es una de las mayores lagunas de datos actualmente”, afirmó. “Aún no sabemos si los trastornos de salud mental materna están disminuyendo, y parte de ello radica en la necesidad de que las pruebas de detección sean más universales y obligatorias, para poder hacer un seguimiento a lo largo del tiempo”.

El centro de políticas añadió nuevas métricas este año para medir si los estados invirtieron en atención prenatal grupal para las poblaciones de Medicaid. Murphy afirmó que estos programas ayudan a conectar a las embarazadas y a las nuevas madres con sus pares y con apoyos sociales.

Maryland obtuvo algunos puntos adicionales por programas como el Medicaid CenteringPregnancy Program, que reúne a personas con una fecha de parto similar para que aprendan sobre qué esperar durante el embarazo como comunidad.

Pero no fue suficiente para mejorar la calificación del estado a C+, dijo Murphy.

Señaló que Maryland está por delante de otros estados en lo que respecta a la cobertura de atención médica para el embarazo a través de Medicaid, el programa de seguro médico conjunto federal-estatal dirigido a familias de bajos ingresos y otras poblaciones específicas.

Pero mientras los miembros del Congreso deliberan sobre recortes significativos a Medicaid, Murphy se preocupa de que los estados retrocedan en los progresos logrados en los últimos años.

“Si bien los estados están logrando avances graduales en materia de salud mental materna, también sabemos que ahora mismo el Congreso está presentando propuestas de políticas para recortar los programas de Medicaid y de Salud y Servicios Humanos”, dijo. “Si se aprueban estos recortes, veremos un retroceso en las puntuaciones estatales y a nivel nacional”.

KFF, una organización independiente de investigación en salud, informa que en 2023, el 41 % de los nacimientos en Estados Unidos fueron financiados por Medicaid. En Maryland, aproximadamente el 42 % de los nacimientos fueron financiados por Medicaid ese año.

“Esa estadística suele sorprender a la gente, pero refleja el hecho de que se trata de una fuente de cobertura realmente importante”, dijo Murphy.

Dijo que el interés en la salud mental materna ha ido aumentando en los últimos años y espera que una mayor conciencia sobre el tema ayude a disuadir al Congreso de recortar los apoyos para los servicios de salud mental materna.

“Ha sido maravilloso que, en los últimos años, la gente haya empezado a comprender la importancia de la salud mental materna y el camino que aún nos queda por recorrer”, dijo Murphy. “Esto representa un verdadero fracaso de nuestros sistemas de salud para apoyar a nuestras madres y familias… Es realmente una cuestión de vida o muerte”.

Maryland Matters forma parte de States Newsroom, una red de noticias sin fines de lucro financiada con subvenciones y una coalición de donantes como organización benéfica pública 501c(3). Maryland Matters mantiene su independencia editorial. Para preguntas, contacte con el editor Steve Crane: editor@marylandmatters.org .