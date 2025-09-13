El Departamento de Salud de VA emite una orden para facilitar el acceso a la vacuna contra la COVID-19

En los últimos días, los residentes de Virginia y otros estados comenzaron a necesitar una receta médica de su médico de cabecera para vacunarse contra la COVID-19, un cambio impulsado por la modificación de los requisitos federales. Una orden del Departamento de Salud de Virginia, emitida el miércoles, facilita que los virginianos elegibles se vacunen en las próximas semanas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) recientemente canceló las amplias autorizaciones de emergencia para las vacunas contra la COVID-19, vigentes desde el lanzamiento inicial de las vacunas contra la pandemia mundial. Bajo esta nueva norma federal, los profesionales de la salud y los farmacéuticos ya no podían ofrecer vacunas contra la COVID-19 libremente al público. La nueva orden permanente permite que los virginianos mayores de 18 años sigan recibiendo vacunas sin receta médica.

Los nuevos requisitos federales de tener 64 años o más o tener una receta médica han planteado desafíos para las personas en todo el estado, según los trabajadores de la salud y los defensores.

“Si bien una barrera puede no parecer un gran problema para una población, sí lo es para otras”, declaró recientemente a The Mercury la profesora de enfermería de la Universidad de Virginia, Ashley Apple.

Quienes viven en zonas rurales o en zonas con menos hospitales o clínicas de atención primaria pueden tener más dificultades para acceder a un profesional de atención primaria y obtener una receta médica. Esto representa aproximadamente 3,8 millones de virginianos en todo el estado, según un estudio reciente de la Universidad Commonwealth de Virginia .

La semana pasada, cerraron dos clínicas de atención primaria y una de urgencias que atendían a pacientes en el Valle de Shenandoah. Augusta Health, que operaba dichas clínicas, citó medidas federales como los próximos cambios en la atención médica en el proyecto de ley de reconciliación que el Congreso aprobó este verano como un factor contribuyente. Sin embargo, los cierres aún implican una menor cobertura de atención médica en la región y representan obstáculos para algunos de sus pacientes.

Antes de la orden del VDH, Apple previó un cuello de botella en las clínicas de atención primaria, ya que tanto los pacientes actuales como los nuevos que buscaban un proveedor de atención primaria se apresurarían a programar citas para recetas. También sugirió que el departamento de salud emitiera dicha orden para facilitar el acceso a la vacuna. El Mercury preguntó al VDH el martes si este tipo de orden era posible; el portavoz de epidemiología del VDH, Logan Anderson, dijo que aún no podía responder a la pregunta.

Si bien la orden puede aliviar parte del problema actual en medio de las cambiantes políticas federales, el acceso a las vacunas contra la COVID-19 aún está en el aire a la espera de otras acciones federales.

El 18 de septiembre, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirá para discutir la orientación para médicos, compañías de seguros y estados sobre cómo se puede acceder a las vacunas.

Las compañías de seguros generalmente cubren las vacunas recomendadas por los CDC, pero eso podría cambiar dependiendo de lo que implique la reunión del ACIP.

Para las personas con seguro médico, sus vacunas podrían estar cubiertas total o parcialmente. Los costos de bolsillo de las vacunas contra el coronavirus pueden ascender a cientos de dólares. CVS, por ejemplo, cobra $224.99.

Mientras el ACIP planea deliberar sobre el panorama futuro de las vacunas, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., nombró a críticos de las vacunas contra el coronavirus para el comité, lo que podría indicar que las inyecciones pueden ser menos accesibles, de manera más amplia.

Mientras tanto, la orden del Departamento de Salud de Virginia (VDH) puede ayudar a quienes deseen vacunarse próximamente. El país ya no experimenta una pandemia mundial y las vacunas han contribuido a reducir las infecciones. La semana pasada, casi 4000 virginianos dieron positivo en la prueba de COVID-19. A medida que se acercan los meses más fríos y aumenta la probabilidad de que las personas se reúnan en interiores, las enfermedades transmitidas por el aire suelen experimentar repuntes.