Dueño de CVI.CHE 105: “Me siento comprometido con mi Perú y con mi gente”

Juan Chipoco era un niño con muchas preguntas sin respuestas, pero sus ganas de vencer las adversidades y salir adelante en su natal Perú dominaron siempre su poder de acción y decisión.

Chipoco perdió a su padre cuando tenía siete años de edad y de la noche a la mañana ese niño se convirtió en un pequeño guerrero. “El día que muere mi padre se me apareció en mi habitación y me dijo ‘tú eres ahora el amo de la casa’. Esas palabras marcaron mi vida”, cuenta Juan Chipoco a Nelly Carrion Director de Washington Hispanic.

A pesar de que no tenía necesidad de trabajar porque su madre se convirtió en la proveedora del hogar, Juan Chipoco tenía muy claro que quería emprender un negocio. Fue así que, según cuenta, empezó vendiendo helados a escondidas fuera de su casa, luego participó en un negocio de confección de ropa, luego ayudaba en negocios familiares pasando por panaderías, restaurantes y hasta en una fábrica de hielo.

“Siempre quise tener mi propio dinero y juntaba y lo cambiaba en dólares porque pensaba que era importante tener un colchón para cualquier emergencia que se presentara y poder ayudar en casa…ahora era yo el hermano mayor, el hombre de la casa”, recuerda Chipoco.

La historia de vida de Chipoco lo hizo aprender a que “tenía que sobreponerse al mal tiempo y salir adelante”. Y esa filosofía de vida lo ha acompañado siempre hasta convertirse hoy en día en un exitoso empresario gastronómico en el área de Miami.

“Cuando llegué a este país te das cuenta que tienes dos opciones: te rompes y te quedas roto o tienes fe en que algo bueno viene para ti, tomando acciones y siendo tu mejor versión. Tenía que trabajar limpiando baños, luego largas horas en una línea de cocina porque había que tener dos trabajos para que rinda el dinero y poder ayudar a la familia. No fue fácil, pero dependía de mí salir adelante. O me quejaba de mi destino o decidía cambiar mi historia. Me di cuenta que a veces las cosas que Dios nos manda no es mala suerte, como muchos piensan, son solo pruebas para hacernos más fuertes”, cuenta Juan Chipoco.

Como cualquier otro inmigrante, Juan Chipoco tuvo que vivir la incertidumbre de estar sin documentos legales, tener largas jornadas de trabajo, sufrir maltrato y hasta humillaciones, pero lejos de lamentarse siempre mantuvo la frente en alto y en cada cosa no tan buena que le ocurría “yo lo veía como un área de oportunidad”, asegura.

Sin lugar a dudas, Juan Chipoco se educó en la universidad de la vida y aprobó el examen con altas calificaciones, no en vano es dueño de 10 restaurantes en tres diferentes conceptos siendo CVI.CHE 105 su sello distintivo.

Con su visión empresarial, el amor por su país y su cultura Juan Chipoco ha logrado expandir su restaurante en puntos clave en el centro de Miami como son sus locales en South Beach-Lincoln Rd, Aventura Mall, Dadeland Mall, Coral Gables y próximamente en Sawgrass Mills Mall y Boca Ratón.

Su talento y su pasión por la comida peruana le han permitido llevar a la gastronomía de su país a otro nivel en Estados Unidos, de lo cual dice sentirse “muy orgulloso”. “Siempre he hecho las cosas sin esperar un retorno financiero ni convertirme en una figura pública. Lo mío va más allá. Me he puesto como reto ser mi propia competencia y me he puesto como tarea llevar mi cocina a todos los rincones manteniendo los estándares, el orgullo y la peruanidad que caracteriza a cada uno de los platos que ofrezco en mi restaurante”, afirmó al Washington Hispanic Juan Chipoco.

Logra récord Guines para los peruanos

El pasado 16 de marzo se llevó a cabo un ambicioso proyecto en Miami al lograr que se estableciera un nuevo récord Guiness para los peruanos.

Con gran éxito se logró poner en alto el nombre del Perú nuevamente al realizarse la degustación de tamales más grande del mundo gracias a la iniciativa de la Universidad San Ignacio de Loyola, la Marina de Guerra del Perú, cancillería peruana, PromPerú, las municipalidades del Cusco y Huayllabamba, Caja Cusco y el empresario gastronómico, Juan Chipoco.

El equipo liderado por Chipoco, propietario del reconocido restaurante CVI.CHE 105 y con la asistencia de la facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la USIL con sede en Miami, fueron los responsables de preparar, moler, sazonar, cocer y envolver estos tamales peruanos tradicionales.

“Esta es una oportunidad para educar y unir a la gente en torno a la importancia del patrimonio cultural peruano. El maíz blanco gigante del Cusco es un superalimento, promoverlo es una forma de ayudar a quienes lo siembran y cosechan”, enfatizó Juan Chipoco.

La iniciativa no solo buscó establecer un récord mundial, sino también celebrar y promover la rica herencia cultural del Perú, fomentando el reconocimiento internacional de este grano andino único.

“Esto que hemos hecho ha quedado en la memoria de los peruanos y ha sido muy motivador porque ha sido el resultado de un trabajo en equipo. Me siento muy feliz por haber sido parte de este momento histórico y me siento cada vez más comprometido con mi Perú y con mi gente”, asegura Juan Chipoco.

Tamal Récord Guinnes

Tras el éxito de haber logrado el récord Guiness de la degustación más grande de tamales, el empresario Chipoco asegura estar preparando un “Tamal Récord Guiness” que agregará a su variado y selecto menú.

Los restaurantes CVI-CHE de Juan Chipoco generan un tránsito de más de 20.000 personas que llegan a degustar y deleitarse con la exquisita variedad de ceviches que ofrece por lo que está trabajando para obtener una propuesta original del tamal y a la vez a la altura de CVI.CHE 105.

“Con este compromiso tengo que pensar que la receta de mi tamal tiene que ser una que pueda multiplicarse en todos mis locales manteniendo los estándares y lo más importante: el sabor. Actualmente tenemos un menú muy amplio desde platos tradicionales como un arroz con pollo hasta fusiones más refinadas con insumos que llegan desde Japón para satisfacer los paladares más exigentes. Con todo esto estamos enfocados en crear la receta perfecta para poder hacer miles de tamales de calidad”, asegura el empresario gastronómico que seguirá dando que hablar en la vasta y rica gastronomía peruana.