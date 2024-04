Captan si usted habla por teléfono mientras conduce

Un nuevo dispositivo de seguridad vial, llamado SmartSign, ha implementado el Distrito de Columbia, el cual detecta si los conductores están usando sus teléfonos, si no usan el cinturón de seguridad o si conducen demasiado rápido. Las señales, que están adosadas a una unidad de remolque móvil, indican a los conductores que dejen sus teléfonos, se abrochen el cinturón o reduzcan la velocidad, destacó Rick Birt, director de la Oficina de Seguridad Vial de DC. Son similares a las señales que detectan la velocidad.

«El objetivo de estos remolques es brindar información instantánea a los automovilistas para que tengan la oportunidad de tomar una mejor decisión», dijo Birt a la prensa.

DC está asociada con SaferStreet Solutions, creador de SmartSign, para implementar la nueva tecnología. Hay planes para usarla en otras jurisdicciones a finales de este año, dijo Hogan.

Para rastrear el uso del teléfono celular, las personas no recibirán el mensaje si el teléfono está en un soporte o en otro lugar del automóvil. Pero si está en la mano de la persona, el conductor recibirá una notificación.

Los mensajes que se muestran en el letrero están clasificados, dijo Birt. El primer mensaje será colgar el teléfono, el segundo abrocharse el cinturón y el tercero bajar la velocidad.

Las personas no recibirán multas ni citaciones cuando el letrero muestre un mensaje, dijo Birt. Además, no hay cámaras, por lo que no se recopilará información o datos personales.

En este momento, se colocarán dos remolques a lo largo de Georgia Avenue en el noroeste de DC y Benning Road en el noreste. En el futuro, dependiendo del éxito de estas señales, se desplegarán más.