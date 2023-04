Cualquier persona puede padecer cáncer de piel

El sol, las lámparas solares y las camas o cámaras de bronceado emiten radiación ultravioleta (UV). La exposición a la radiación UV causa el envejecimiento prematuro de la piel y daños que pueden resultar en cáncer de piel.

Las personas de cualquier edad y tonos de piel deben limitar la cantidad de tiempo que pasan al sol. En especial, evite estar al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Tampoco se exponga a otras fuentes de radiación UV, como las camas de bronceado.

Tenga en cuenta que los rayos UV se reflejan (rebotan) en la arena, el agua, la nieve y el hielo y atraviesan el parabrisas del automóvil y las ventanas. Aunque el cáncer de piel es más frecuente en las personas con piel más clara, el cáncer de piel se presenta en personas con cualquier tono de piel, incluso si tienen la piel oscura.

Siga estos consejos para proteger la piel del sol:

Use un sombrero de ala ancha que le dé sombra alrededor de la cara, el cuello y las orejas. Las gorras de béisbol y los visores solo protegen algunas partes de la piel.

Póngase gafas que filtren los rayos UV para protegerse los ojos y la piel que los rodea.

Use mangas largas y pantalones largos. Las telas oscuras y de tejido más cerrado son las mejores. Algunas telas contienen factor de protección ultravioleta (UPF). Mientras más alto el número, mayor es el factor de protección solar.

Use productos con un factor de protección solar (SPF) mínimo de 15. (Algunos médicos recomiendan usar productos con un SPF mínimo de 30). Aplique la cantidad indicada de protector a la piel expuesta 30 minutos antes de estar al aire libre. Repita esto cada 2 horas o después de nadar o sudar.

Recuerde esto acerca de los rayos del sol:

Son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Atraviesan la ropa de color claro, los parabrisas del automóvil, las ventanas y las nubes.

Se reflejan en la arena, el agua, la nieve, el hielo y el pavimento.

¿Es verdad que únicamente las personas de piel clara padecen cáncer de piel?

No. Cualquier persona puede padecer cáncer de piel. Es más común en personas que tienen piel blanca, pero el cáncer de piel puede afectar a cualquiera, a hombres y mujeres. Aun adolescentes y, raras veces, niños, pueden padecer cáncer de pie

¿Cómo puede darles cáncer de piel a las personas de piel oscura?

Aunque la piel oscura no se quema al sol con tanta facilidad como la piel clara, todas las personas tienen el riesgo de padecer cáncer de piel. Hasta las personas que no se queman tienen el riesgo de cáncer de piel. No importa si usted cree que su piel es clara, oscura o de un tono intermedio. Usted tiene el riesgo de padecer cáncer de piel.

Exponerse al sol puede dañar su piel. La luz del sol causa daño por los rayos ultravioleta, que se abrevia UV, (los cuales son solo una parte de la luz del sol). Dos partes de los rayos ultravioleta, UVA y UVB, pueden dañar la piel. Además, el sol no es el único causante del cáncer de piel. Existen otras causas. Es por eso que el cáncer de piel se puede encontrar en lugares del cuerpo que nunca han estado expuestos al sol

¿Cómo puedo encontrar el cáncer de piel a tiempo?

Consulte a su médico si ve algún cambio en su piel que no desaparece en el lapso de un mes.

Examine la piel de toda la superficie de su cuerpo, aun en la boca.

Observe si hay algún lunar nuevo o algún abultamiento nuevo en su piel.

Examine si hay cambios en la apariencia de un bulto que ya lleva tiempo o de una cicatriz en la piel (especialmente una cicatriz de quemadura).

Fíjese si hay alguna mancha en la piel de color diferente y que se torna más oscura o cambia de color.

Ponga atención a una llaga que no sana, que puede sangrar o formar una costra.

Examine sus uñas para ver si tienen una franja oscura. Consulte a su médico si ve cambios, tales como si la franja oscura comenzara a extenderse.

Cuando el cáncer de piel se detecta temprano, puede tratarse más fácilmente.

¿Cómo se ve el cáncer de piel?

Existen muchos tipos diferentes de cáncer de piel (tales como el melanoma y el cáncer de piel de células basales). Cada tipo tiene una apariencia diferente. Además, el cáncer de piel en personas de piel oscura muchas veces se ve diferente del cáncer de piel en personas de piel clara. Un cambio en la piel es el signo más común de este cáncer. Puede ser un bulto nuevo en la piel, una llaga que no sana o un cambio en un bulto que ya lleva tiempo.