Ellos también facturan Bad Bunny y Grupo Frontera rompe récord de Shakira y Bizarrap

La canción ha resultado ser todo un éxito en todo el mundo.

La rola recientemente estrenada Un x100to de Grupo Frontera y Bad Bunny ha sido una verdadera sorpresa para propios y extraños ya que en los últimos meses se hablaba de una ausencia del Conejo Malo y un alejamiento con sus fans.

Sin embargo, una vez más, Bad Bunny demostró su poderío ya que en tan solo dos días logró posicionarse como la canción más escuchada en todo el mundo.

Grupo Frontera y Bad Bunny superan a Shakira

Una canción que es sinónimo de éxito y que amenaza con no dejar de serlo por un buen tiempo ya que este miércoles 19 de abril se ha dado a conocer que esta rolita ha batido otro récord.

En esta ocasión, Un x100to ha superado a la polémica canción de la colombiana Shakira junto al productor argentino Bizarrap.

La canción batió el récord histórico de más transmisiones en un solo día para cualquier canción en Spotify México, puesto que ocupaba la «tiradera» a Piqué.

La canción de Bad Bunny en regional mexicano ha registrado la increíble cantidad de 4. 895 millones de transmisiones, una cifra impensable para cualquier artista latino.

Recientemente en entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el vocalista de Grupo Frontera, Adelaido Solis III, dijo que él y sus compañeros no esperaban que su canción fuera una colaboración con Bad Bunny y se enteraron de esto hasta que grabaron el video musical.

“Nosotros en realidad no sabíamos que trabajaríamos con él hasta el día (en que se filmó) del video.

Grabamos la canción sin saber que él estaría en la canción. Edgar Barrera, el compositor de la canción, él nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros y nosotros de: ‘está bien’, pero él no quería decirnos cuál era la sorpresa”.

Cómo fue la colaboración entre Bad Bunny y Grupo Frontera

Esta es la segunda ocasión que el músico puertorriqueño incursiona en el regional mexicano

Después de haber cerrado con broche de oro el primer día de actividades del festival Coachella, Bad Bunny anunció su regresó a las plataformas de streaming junto a Grupo Frontera, uno de los exponentes más importantes del regional mexicano.

Después de varias horas de expectativa, la canción titulada un x100to por fin esta disponible acompañada de un video musical.

La pieza es original de Grupo Frontera, por lo que a lo largo de los 3 minutos de duración, predomina la voz del cantante Adelaido “Payo” Solís III, mientras que Bad Bunny toma el micrófono en el último minuto.

El tema central de la canción es el cómo ambas partes de una relación han vivido su rompimiento.

El cantante habla de cómo no puede olvidar a su amada por más que intenta en sus noches de juerga, mientras que ella parece que es mucho más feliz desde que se dijeron adiós.

“Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado/Borracho viendo tus fotos/Me duele ver que tú sí has mejorado/No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices/Y yo pensando si decirte que/Me queda un por ciento/Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento”, canta Adelaido en esta pieza.

En lo que respecta al video, el grupo se presenta afuera de una especie de cabaña rústica rodeada de cajones de paja, árboles y una camioneta pick up azul.

Mientras Adelaido canta, Bad Bunny baila al ritmo de los tambores y la batería de Grupo Frontera.

Para finalizar, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny lanza uno de los versos más emotivos de la canción: “Viviendo en un infierno que yo mismo incendié/Jugando contigo como si fuese el diez/Siento que ya no estoy en tu corazón/Ahora estoy en tu’ pie’ rogándote/En el tequila ahogándome”.

Bad Bunny y el regional mexicano

Muchos fanáticos del Conejo Malo se sorprendieron al verlo colaborar con un acto dedicado a la música regional mexicana, sin embargo, esta no es la primera vez que el músico une fuerzas con artistas dentro del género.

En 2019, Bad Bunny lanzó Soy el diablo, una canción en colaboración con una de las figuras más importantes de lo que ahora es denominado “Corrido Tumbado”: Natanael Cano.

Esta pieza se estrenó en un contexto en el que ambas figuras comenzaban a tener un crecimiento exponencial dentro de la industria musical, y probablemente, la canción fue clave para el apogeo de Benito y Natanael, sobre todo ante el público mexicano