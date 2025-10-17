California comenzará a vender insulina estatal asequible a partir del próximo año

El gobernador Gavin Newsom dijo el jueves que California comenzará a vender insulina asequible bajo su propia marca el 1 de enero, casi tres años después de que anunció por primera vez una asociación para vender medicamentos genéricos de marca estatal a precios más bajos.

Pero California no será el único estado que ofrecerá insulina a bajo costo. La organización sin fines de lucro Civica anunció que también distribuirá su económico medicamento para la diabetes a farmacias de todo el país. California comenzó a colaborar con Civica en 2023 para su marca de insulina «CalRx» e invirtió 50 millones de dólares en su desarrollo, según informó la compañía.

A partir del nuevo año, las plumas de insulina estarán disponibles a un precio recomendado de $11 por pluma, o un máximo de $55 por un paquete de cinco, dijo Civica.

«No se necesita una nueva receta», dijo Newsom en una conferencia de prensa en Los Ángeles. «Se trata de acceso basado en la asequibilidad».

Esto forma parte de los esfuerzos de California por reducir los costos de los medicamentos recetados ofreciendo genéricos como una alternativa más económica. Newsom anunció en abril que el estado venderá naloxona, un medicamento para sobredosis. Este medicamento, disponible en aerosol nasal e inyectable, se considera una herramienta clave en la lucha contra la crisis nacional de sobredosis.

Para el desarrollo de la insulina, el estado firmó un acuerdo de 10 años con Civica y Biocon Biologics a principios de 2023. Los funcionarios dijeron entonces que esperaban que el surgimiento de California como fabricante de insulina provocara una caída en los precios.

Las nuevas plumas serán intercambiables con la glargina, la alternativa genérica a las inyecciones diarias más caras que regulan la glucemia. A modo de comparación, el equivalente a un paquete de cinco pastillas de Rezvoglar de Eli Lilly se vende en farmacias por más de $88, según datos recopilados por la oficina del gobernador, pero los consumidores podrían pagar un precio diferente según su seguro médico.

Según la Asociación Estadounidense de Diabetes, alrededor de 38 millones de estadounidenses y aproximadamente 3,5 millones de californianos tienen diabetes.

Chris Noble, director organizador de Health Access California, un grupo de defensa de la atención médica para consumidores a nivel estatal, recibió con agrado el anuncio de Newsom y dijo que los esfuerzos de California y otros para desarrollar un genérico competitivo traerán alivio a los pacientes que han visto aumentar los precios de los medicamentos en los últimos años.

“Los consumidores de California necesitan alivio ahora, por lo que los defensores de la salud están aliviados de ver que CalRx se mueve rápidamente para reducir los costos de insulina para los habitantes de California mientras continúa buscando otras soluciones necesarias para el costo de los medicamentos recetados”, dijo Noble en un comunicado el jueves.

Podría haber riesgos. Analistas estatales han advertido que la entrada de California en el mercado podría impulsar a otros fabricantes a reducir la disponibilidad de sus medicamentos, una posible consecuencia no deseada.

Los legisladores estatales aprobaron $100 millones para el proyecto en 2022, con $50 millones dedicados al desarrollo de tres tipos de insulina y el resto reservado para invertir en una planta de fabricación.

Según documentos estatales de 2023, el programa propuesto podría ahorrar a muchos pacientes entre $2,000 y $4,000 al año. Además, la reducción de costos podría generar ahorros sustanciales, ya que el estado compra el producto anualmente para los millones de personas que tienen planes de salud financiados con fondos públicos.