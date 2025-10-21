Biden completa una ronda de radioterapia

El expresidente Joe Biden completó el lunes una ronda de tratamiento de radioterapia para la forma agresiva de cáncer de próstata que le diagnosticaron después de dejar el cargo, dijo un portavoz.

Biden había estado recibiendo tratamiento en Penn Medicine Radiation Oncology en Filadelfia, dijo la asistente Kelly Scully.

El demócrata de 82 años dejó el cargo en enero, seis meses después de retirarse de su candidatura a la reelección tras un desastroso debate contra el republicano Donald Trump, en medio de preocupaciones sobre la edad, la salud y la capacidad mental de Biden. Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris , quien fue vicepresidenta de Biden.

En mayo, la oficina pospresidencial de Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata y que este se había extendido a los huesos. El descubrimiento se produjo después de que reportara síntomas urinarios.

Los cánceres de próstata se clasifican según su agresividad mediante la escala de Gleason . Las puntuaciones van del 6 al 10, siendo los cánceres de próstata de 8, 9 y 10 los más agresivos. La oficina de Biden indicó que su puntuación fue de 9, lo que sugiere que su cáncer se encuentra entre los más agresivos.

El mes pasado, Biden se sometió a una cirugía para extirparle lesiones de cáncer de piel de la frente.