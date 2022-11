Al fin empiezan a bajar precios de los automóviles

Las cosas cambiaron a finales de septiembre, cuando un concesionario le avisó sobre una Chrysler Pacífica 2022. Su precio de 41.000 dólares no era exactamente una ganga. Y el modelo tampoco era lo que Hudson quería. Pero no rebasaba mucho el precio de lista y Hudson consideró que no estaba en condiciones de poner peros. Está trabajando de nuevo con su propia camioneta.