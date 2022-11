DC celebra nombramiento de Director de MOLA

La comunidad de Washington DC recibió con satisfacción el nombramiento de Eduardo Perdomo, un dominicano de vasta trayectoria en el área metropolitana de Washington, como director de la Oficina de Asuntos Latinos para la Alcaldesa Muriel Bowser , puesto que venia desempeñando interinamente con eficiencia.

El miércoles 2 de noviembre un nutrido grupo de amigos y activistas residentes de Washington DC se dieron cita en los elegantes salones del Laureol Plaza para celebrar el nombramiento histórico de Eduardo Perdomo como el primer descendiente Afro / dominicano en obtener ese cargo.

El evento conto con la venida sorpresa de sus padres y su hermana , quienes se mostraron agradecidos y felices de los logros de su hijo.

En su turno Eduardo Perdomo dijo: “Para mí es un privilegio el poder servir a la comunidad en la que vivo el servicio social que se brinda desde MOLA es inmenso y siempre estoy a disposición de las necesidades de la gente los 7 días de la semana afirmo Eduardo Perdomo.

Yo llegué aquí en el 2014, y tuve la fortuna de reunirme con Jackie Reyes, quien fue y es mi mentora aquí en el gobierno de Washington DC”, dijo en una entrevista ofrecida a Washington Hispanic.

Indicó que durante el tiempo que trabajó al lado de Jackie Reyes “pude entender la idiosincrasia y el pensamiento de la comunidad, de amarla y de saber que el compromiso que llevamos trasciende del horario laboral”.

