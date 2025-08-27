Veinticinco países suspenden los envíos de paquetes por vía postal a EEUU debido a los aranceles

La agencia postal de la ONU informó el martes que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles que el presidente Donald Trump planea imponer.

La administración Trump resolvió, con efecto a partir del 29 de agosto, eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los pequeños paquetes postales (envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares).

Esta decisión provocó una oleada de anuncios por parte de servicios postales en países como Bélgica, Alemania, España, Francia, India, Australia o Nueva Zelanda, que suspendieron los envíos de paquetes con destino a Estados Unidos.

«Los operadores postales de 25 países miembros notificaron a la Unión Postal Universal (UPU) haber suspendido sus servicios postales salientes hacia EEUU debido a las incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito», indicó la UPU en un comunicado.

«Estas suspensiones permanecerán en vigor a la espera de información más detallada sobre la implementación de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses», añadió la institución de la ONU.

Los paquetes serán sometidos desde el viernes a las mismas tasas aduanales aplicadas a las otras importaciones provenientes de los países de origen. Por ejemplo, 15% para los países de la Unión Europea (UE) o 50% para India.

Solo los envíos entre particulares de un valor de menos de 100 dólares (86 euros) siguen exentos de derechos.

Además de lo breve del plazo de aplicación de la decisión, el problema reside especialmente en que el decreto obliga a «los transportadores y otras partes autorizadas en percibir anticipadamente de los que envíen los derechos aduanales y a transferirlos las sumas consolidadas a la Oficina de aduanas y de protección de fronteras de Estados Unidos», señaló la UPU.

Debido a la falta de tiempo para prepararse para esas nuevas «exigencias operativas», los servicios postales de varios países acudieron a la UPU, que estudia actualmente «soluciones durables» que puedan facilitar la reanudación de los flujos postales.

Inicialmente la medida estadounidense, tomada a inicios de 2025, tenía como objetivo solo a China y Hong Kong, en el marco de la ofensiva de la administración Trump contra los gigantes del comercio en línea Shein y Temu.

Fue generalizada después a todos los países para garantizar su eficacia.