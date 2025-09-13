Una falsa amenaza provocó el cierre de la Academia Naval y luego un tiroteo por error

Una publicación en una plataforma de chat anónimo provocó el cierre de la Academia Naval de Estados Unidos esta semana, y las autoridades investigan lo que resultó ser un informe falso de que un hombre armado disparó y hirió a un guardiamarina que los había confundido con una amenaza, dijo un funcionario militar el viernes.

La base que alberga la academia fue cerrada alrededor de las 5 p. m. del jueves tras recibir una amenaza. Sin embargo, el funcionario afirmó que la amenaza no era real, sino que provenía de una computadora perteneciente a un exguardiamarina que posteriormente se confirmó que se encontraba en otra parte del país. El funcionario habló bajo condición de anonimato para poder hablar libremente sobre una investigación en curso.

El informe falso surge en medio de la ansiedad generada por una reciente ola de violencia en escuelas de todo el país, incluyendo el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah. Un tiroteo en una escuela secundaria de Denver esta semana dejó dos estudiantes heridos y al atacante muerto, mientras que un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis dejó dos niños muertos y 17 heridos hace poco más de dos semanas.

Durante el confinamiento en la Academia Naval el jueves, la Armada dijo en un comunicado en ese momento que estaba respondiendo a “informes de amenazas”, pero que el confinamiento era “por precaución”.

Se vio a la policía cerca de Bancroft Hall, donde se alojan guardiamarinas en más de 1600 dormitorios. Se considera la residencia universitaria más grande del mundo, según el sitio web de la institución.

La especulación y la desinformación en Internet dieron lugar a informes que iban desde un agresor vestido con uniforme de policía hasta varios guardiamarinas heridos.

Colin Campbell, un estudiante del cercano St. John’s College, dijo que escuchó varias alarmas sonar en la academia después de las 5 p. m., advirtiendo sobre una «amenaza activa» a través de altavoces.

“Fue extraordinariamente ruidoso, varios altavoces sonaban al mismo tiempo”, dijo Campbell, quien caminaba cerca de la academia en ese momento.

Aproximadamente 90 minutos después de que entró en vigor el cierre, el comandante adjunto de la escuela envió un correo electrónico a los estudiantes, diciéndoles que mientras la policía trabajaba para asegurar la escuela, un guardiamarina confundió a la policía con una amenaza y los enfrentó, según el funcionario.

El funcionario añadió que el guardiamarina portaba un fusil de desfile y golpeó a un oficial en la cabeza. Las fuerzas del orden, a su vez, dispararon contra el guardiamarina, hiriéndolo en el brazo. El relato fue publicado previamente por The New York Times.

Horas después, a las 21:40, un comunicado de la Marina confirmó que no había amenaza de tirador activo y que una persona fue trasladada en helicóptero con heridas, pero se encontraba estable. El confinamiento se levantó poco después de la medianoche.

El guardiamarina herido fue dado de alta del hospital, según informó la academia el viernes en un comunicado. Un miembro de la fuerza de seguridad naval también sufrió heridas leves, añadió la academia, y fue atendido en un hospital antes de ser dado de alta.

“Se está llevando a cabo una investigación completa del incidente con el NCIS y las autoridades policiales”, afirmó la academia en un comunicado de prensa.

Lucille Trott, quien asiste a St. John’s College y vive al otro lado de la calle de la academia, describió escuchar las alertas y lo que siguió como una experiencia aterradora después de una semana de violencia armada en el país .

“Tras el 11-S, la semana que hemos tenido, con tantos tiroteos y tanta violencia armada, siento que se necesita un cambio radical en el clima ahora mismo”, dijo Trott. “Todo esto crea una enorme olla a presión”.