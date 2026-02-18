Un tirador mató a su exesposa y a su hijo en un ataque en una pista de hielo

Una persona que abrió fuego el lunes durante un partido de hockey juvenil en una pista de hielo en Rhode Island mató a su exesposa y a un hijo, dijeron las autoridades el martes.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, declaró que las víctimas fueron la exesposa del tirador, Rhonda Dorgan, y su hijo mayor, Aidan Dorgan. Otras tres personas resultaron heridas: los padres de la exesposa del tirador y un amigo de la familia, añadió Goncalves. La policía indicó que el tirador murió, al parecer, por una herida de bala autoinfligida.

La policía identificó al tirador como Robert Dorgan, de 56 años, también conocido como Roberta Esposito.

Goncalves afirmó que no había indicios de violencia en la pista de hielo de Pawtucket el lunes por la tarde, y añadió que Dorgan había asistido a muchos partidos de hockey sin incidentes. Añadió que no parece que Dorgan hubiera tenido ninguna conversación ni enfrentamiento con familiares antes del tiroteo.Los investigadores habían hablado con casi 100 testigos hasta el lunes por la noche mientras intentaban reconstruir lo que sucedió esa misma tarde en el Dennis M. Lynch Arena en Pawtucket, a unas pocas millas de Providence.

Gonçalves elogió el lunes a un “buen samaritano” anónimo que intervino y puso fin rápidamente al ataque.

Dijo el martes que al menos tres transeúntes lograron contener a Dorgan, pero que este aún logró tomar una segunda arma. Dorgan murió de un disparo autoinfligido, dijo Goncalves.

El partido de hockey fue transmitido en vivo por LiveBarn, una plataforma de streaming para eventos deportivos juveniles, cuyos videos se han compartido en redes sociales mostrando a los jugadores sobre el hielo mientras se escuchan chasquidos. El caos se desata rápidamente: los jugadores en la banca se esconden, los que están sobre el hielo patinan frenéticamente hacia las salidas y los aficionados huyen de sus asientos.

La cuenta de redes sociales de LiveBarn ha estado emitiendo advertencias a quienes compartieron el video de que no tienen permiso para hacerlo.

Dorgan era empleado de General Dynamics Bath Iron Works, un astillero en Bath, Maine, que tiene contratos con la Armada de los Estados Unidos, según declaró el martes David Hench, portavoz del astillero. Hench no respondió a preguntas sobre el puesto de Dorgan ni sobre cuánto tiempo trabajó en el astillero.

Una colega, Destiny Mackenzie, recordó que Dorgan usaba el baño de mujeres y que ambos hablaban a menudo de familia. Mackenzie dijo que la exesposa de Dorgan nunca salía en la conversación, pero que su hijo jugador de hockey era un tema frecuente.

“Lo que se suponía que sería la única oportunidad para algunos estudiantes de último año de jugar en los playoffs ahora está arruinada”, escribió en un mensaje a The Associated Press. “Estas imágenes con las que estos niños y sus familias ahora tienen que lidiar. A esas familias les envío mis condolencias. La realidad de nuestras leyes de armas necesita una profunda reconsideración y es lamentable que las armas caigan en manos de individuos tan ineptos”.

Mackenzie dijo que la tiradora, a quien a menudo llamaban Roberta en el trabajo, tenía un mal carácter que a veces provocaba peleas a gritos con sus colegas.

Otro compañero de trabajo dijo que Dorgan parecía estar dividido sobre la aceptación de las personas transgénero: un momento se sentía orgulloso de su transición y el siguiente, avergonzado. Este compañero, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias laborales, dijo que sabían que Dorgan tenía armas, pero no estaban seguros de cuántas.

Dorgan sirvió brevemente en el Cuerpo de Marines, alistándose el 26 de abril de 1988, según los registros militares proporcionados por el servicio, pero su servicio fue breve. Menos de tres meses después, el 13 de julio, fue dado de baja del servicio con el rango militar más bajo.

El mayor Jacoby Getty, portavoz del Cuerpo de Marines, dijo a The Associated Press que la rápida baja indicaba que «el carácter de su servicio era incongruente con las expectativas y estándares del Cuerpo de Marines».

Getty se negó a proporcionar más detalles.

Michael Steven, quien grabó un video después del tiroteo, recordó a padres llorando tratando de localizar a sus hijos fuera del estadio y a jóvenes siendo sacados en camillas.

«Esto sucede con demasiada frecuencia en nuestra nación», dijo Steven a los periodistas.

El tiroteo del lunes ocurrió casi dos meses después de que el estado se viera sacudido por un tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos, además de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Posteriormente, las autoridades encontraron muerto a Claudio Neves Valente, de 48 años, por una herida de bala autoinfligida en un almacén de New Hampshire.

“Nuestro estado está de luto nuevamente”, declaró el gobernador de Rhode Island, Dan McKee. “Como gobernador, padre y exentrenador, me duele profundamente la memoria de las víctimas, las familias, los estudiantes y todos los afectados por el devastador tiroteo en el Lynch Arena de Pawtucket”.