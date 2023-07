Un pastor de iglesia y activista social son atropellados fatalmente por un SUV

Un oficial de policía que respondía a una llamada golpeó y mató a un conocido pastor de una iglesia en Connecticut, dijeron las autoridades.

El oficial de policía de Stamford, Zachary Lockwood, de 24 años, conducía un vehículo utilitario deportivo de la policía cuando golpeó a Tommie Jackson, de 69 años, poco después de las 4 p.m. del miércoles, según un informe de accidente de la Policía Estatal de Connecticut.

Jackson, pastor de Rehoboth Fellowship Church y Faith Tabernacle Church y subdirector de la Comisión de Reurbanización Urbana de la ciudad, estaba tratando de cruzar la calle después de recoger el correo de un buzón cuando fue golpeado.

Lockwood “hizo una maniobra de dirección evasiva” y lo golpeó, según la policía estatal, que se hizo cargo de la investigación a pedido de la Fiscalía del Estado de Stamford.

El jefe de policía de Stamford, Timothy Shaw, dijo que Jackson fue llevado al Hospital de Stamford, donde murió a causa de sus heridas.

La alcaldesa de Stamford, Caroline Simmons, emitió una declaración de condolencias y dijo que Jackson era un amigo personal y una “presencia más grande que la vida que se mantuvo firme en su defensa de la justicia social y racial”.

«Rdo. Jackson fue un pilar en la comunidad de Stamford y llevó una vida dedicada a la fe y al servicio público”, escribió.

El informe de la policía estatal no incluyó ningún detalle de la llamada a la que Lockwood estaba respondiendo y no dijo qué tan rápido conducía. Un portavoz del departamento no respondió de inmediato a un mensaje en busca de más información el jueves.

No se habían presentado cargos el jueves.

El sindicato de oficiales, la Asociación de Policía de Stamford, publicó en Facebook: “Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por esta terrible tragedia”.

Se dejó un mensaje en busca de más comentarios con el sindicato.