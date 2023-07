Biden anuncia una iniciativa de investigación avanzada del cáncer

La administración del presidente Joe Biden anunció el jueves la primera iniciativa centrada en el cáncer bajo su agencia de investigación de salud avanzada, con el objetivo de ayudar a los médicos a distinguir más fácilmente entre las células cancerosas y el tejido sano durante la cirugía y mejorar los resultados para los pacientes.

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud de la administración, o ARPA-H, está lanzando un programa de Intervenciones Quirúrgicas de Precisión, buscando ideas de los sectores público y privado para explorar cómo mejorar drásticamente los resultados del cáncer en las próximas décadas mediante el desarrollo de mejores intervenciones quirúrgicas para tratar la enfermedad.

ARPA-H sigue el modelo de DARPA centrado en el ejército, que generó Internet y GPS. La administración espera que la nueva inversión produzca herramientas que ayuden a los cirujanos a evitar nervios y vasos sanguíneos sanos, al tiempo que se aseguran de que puedan eliminar todas las células cancerosas.

ARPA-H, junto con el «cancer moonshot» de la administración, es una parte clave de la «agenda de unidad» de Biden anunciada durante su discurso del Estado de la Unión de 2022 para unir a Washington de manera bipartidista para combatir el cáncer, mejorar la salud de los veteranos y hacer salud mental más accesible.

La iniciativa podría mejorar notablemente los tratamientos contra el cáncer y lograr avances científicos que tienen aplicaciones aún desconocidas, dijo Arati Prabhakar , directora de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca.

“Lo que es cierto es que muchos tratamientos contra el cáncer aún comienzan con una cirugía”, dijo a The Associated Press en una entrevista. “Entonces, ser realmente inteligente y atacar y desarrollar nuevas tecnologías para mejorar ese primer paso realmente podría revolucionar la forma en que podemos tratar el cáncer para tantos estadounidenses”.

Prabhakar, exdirector de DARPA, dijo que la mayoría de los dólares federales para investigación están destinados a laboratorios universitarios o gubernamentales, mientras que los programas ARPA-H buscarán de manera más amplia.

“Simplemente están totalmente concentrados en esos objetivos, y quienquiera que sea necesario para llegar allí es a quien tratarán de asegurarse de traer a la mesa”, dijo. “Lo que estás buscando es la calidad de las ideas y luego la capacidad de ser realmente audaz e intrépido y experimentar y luego comenzar a crear prototipos en el mundo real”.

La agencia está organizando un evento en Chicago en septiembre para investigadores interesados ​​con el objetivo de identificar y aprobar proyectos rápidamente.

Prabhakar reconoció que el modelo ARPA-H conlleva riesgos, pero dijo que incluso en caso de fracaso, la mayoría de los proyectos tienen recompensas significativas.

“La misión es alcanzar cosas que no son tan obvias o factibles hoy en día, y para hacer eso, hay que correr riesgos”, dijo. “El proceso te permite explorar cosas que podrían tener un mayor impacto si funcionan y, muy a menudo, lo que he visto es que el programa en general tiene éxito aunque algunas de las piezas individuales no tengan éxito”.

El Departamento de Asuntos de Veteranos también anunció el jueves que los veteranos expuestos a pozos de combustión tóxicos durante su servicio podrán acceder a evaluaciones de riesgo de cáncer de mama y mamografías independientemente de su edad o si están inscritos en la atención médica de VA. Y el martes, el departamento anunció que estudiaría la relación entre las exposiciones tóxicas de los miembros del servicio desplegados y los cánceres adicionales.

ARPA-H también ha realizado una convocatoria abierta para otros objetivos de investigación, dijo Danielle Carnival, directora de la investigación sobre el cáncer de la Casa Blanca, y calificó el trabajo de la agencia como un «pilar central» de los planes de la administración para cumplir sus objetivos de reducir la mortalidad y mejorar los resultados. del cáncer

“Espero que surjan algunas ideas realmente geniales y nuevos proyectos de esa llamada”, dijo.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Bruce Reed, dijo que el anuncio de ARPA-H ayuda a cumplir con los esfuerzos de Biden para demostrar que “el gobierno aún puede funcionar, ambas partes pueden unirse y podemos hacer las cosas”.

“La salud mental, el cáncer, los veteranos, nuestros esfuerzos sobre el fentanilo, son todas prioridades que afectan a todos sin importar el partido”, dijo Reed.