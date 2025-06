Un número creciente de amigos y familiares de fugitivos arrestados por ayudarlos a escapar de la cárcel

Los 10 hombres que escaparon de una cárcel de Nueva Orleans hace más de dos semanas haciendo un agujero detrás de un inodoro recibieron ayuda de al menos 15 personas, muchas de ellas amigos y familiares que les proporcionaron comida, dinero, transporte y refugio, según documentos judiciales.

Los registros revisados ​​por The Associated Press muestran cómo algunos de los fugitivos recibieron ayuda antes y después de su escape, incluso de varias personas nombradas en informes policiales pero que aún no enfrentan cargos.

Un ex empleado de la cárcel está acusado de llevar al fugitivo Lenton Vanburen a la casa de un familiar y ayudarlo a comunicarse por FaceTime con su familia el día del escape, mientras que otro amigo más tarde le ofreció un escondite en un apartamento vacío que le habían contratado para repintar.

Otros enviaron dinero a través de aplicaciones, mintieron a las autoridades durante los interrogatorios y enviaron mensajes o llamaron a los fugitivos, según la policía. Algunos están detenidos bajo fianza de un millón de dólares o más y la mayoría enfrenta el cargo de complicidad.

En una ciudad con una profunda desconfianza hacia el sistema de justicia penal, las autoridades aumentaron el jueves la recompensa a 50.000 dólares por fugitivo. Subrayaron que los amigos y familiares son clave para capturar a los dos fugitivos restantes, el asesino convicto Derrick Groves y Antoine Massey, quien enfrenta cargos de secuestro y violación.

“Entendemos que algunos de ustedes podrían estar denunciando a un amigo, un ser querido, un familiar y, aunque no es fácil, es fundamental para su seguridad y la seguridad del público que los denuncien”, dijo el jueves Jonathan Tapp, agente especial a cargo del FBI en Nueva Orleans.

Ex empleado de prisión parece vinculado a fuga

Después de la audaz fuga en la madrugada del 16 de mayo, una mujer a quien la policía describió como «asociada» con Groves «recogió» y transportó al fugitivo Vanburen a la residencia de un familiar, según muestran los documentos.

Durante el camino, realizó una videollamada a las hermanas de Vanburen, quienes fueron a recibirlo.

Esta mujer, que no ha sido acusada de colaborar en la fuga, comparte el mismo nombre que un exempleado de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans, según los registros judiciales. En 2023, dicho empleado fue arrestado por introducir en la cárcel una navaja plegable y una bolsa de Cheetos con tabaco y marihuana.

Los cargos se retiraron en parte debido a la falta de antecedentes penales de la mujer y a que «completó con éxito» un programa de desvío previo al juicio, según informó la Fiscalía de Distrito de la Parroquia de Orleans a The Associated Press. La Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans no respondió a la solicitud de comentarios.

En un mensaje de texto a un periodista de AP, la mujer negó haber traído contrabando o haber ayudado a fugitivos.

Por otra parte, las autoridades arrestaron a un plomero de la cárcel que, según dicen, ayudó a los hombres a escapar, pero su abogado sostiene que sólo estaba tratando de destapar un inodoro .

Los registros telefónicos ayudan en los arrestos

Varios fugitivos, incluido Massey, dependían de los servicios de telefonía por Internet para comunicarse con sus cómplices y «evitar ser detectados» al no dejar un rastro de señales celulares, según informes policiales.

El fugitivo Corey Boyd utilizó un servicio de telefonía por Internet para enviar mensajes a varios contactos solicitando dinero y acceso a sus cuentas de iCloud, amenazando con matar a una persona si no cumplían, según consta en registros judiciales.

El FBI revisó meses de llamadas de la persona que más llamaba a Boyd mientras estaba en prisión. Luego, encontraron una breve llamada de un nuevo número de teléfono la noche después de la fuga y la usaron para rastrear a Boyd. Descubrieron que su tía le enviaba mensajes por Instagram para ayudarle a conseguir comida, ya que estaba escondido en el apartamento donde un equipo SWAT lo capturó el 20 de mayo.

Una víctima de abuso detenida como cómplice

Una de las mujeres acusadas de ayudar a Massey y descrita por la policía como su “amante” también sufrió años de abuso físico por parte de él, según muestran los registros judiciales.

La mujer, que previamente había presentado una orden de protección contra Massey después de que él intentara estrangularla, estaba al tanto de su escape planeado y luego engañó a las autoridades, dice la policía.

Ella intercambió mensajes con la hermana de 31 años de Massey diciendo que esperaban que «nunca lo atraparan».

Las autoridades vigilaron la casa de la hermana de Massey en Nueva Orleans, pero un registro seis días después de la fuga no dio resultados. La policía descubrió que Massey había estado dentro de la casa antes del allanamiento y había alterado y borrado pruebas del teléfono de su hermana.

Los registros judiciales muestran que la policía acusa a la hermana de Massey de mentirles, lo que ralentizó la búsqueda y los obligó a perder “días y horas críticos” en la búsqueda.

Autoridades piden ayuda a la población

Al menos siete de las personas que enfrentan cargos por delitos graves por ayudar a los fugitivos tienen vínculos con Lenton Vanburen, Jr., según las autoridades.

Después de alertar a dos de sus hermanas por teléfono de la prisión en las horas previas a su escape, les ordenó que contactaran a “mi chica” y le proporcionaran un “teléfono limpio” para que las dos pudieran comunicarse.

La mujer identificada por la policía como el interés amoroso de Vanburen dijo a The Associated Press que nunca recibió el teléfono y negó su participación en los planes de escape.

Las hermanas de Vanburen lo encontraron la noche de su fuga en la residencia de un familiar, donde pudo ducharse, cambiarse de ropa y le dieron artículos de aseo. Según informes, otro familiar lo llevó posteriormente a casa de un pariente en Misisipi.

Vanburen fue finalmente capturado en Baton Rouge, Luisiana, el lunes, y dos hombres arrestados esta semana fueron acusados ​​de ayudarlo a encontrar refugio en un hotel (pagado en efectivo) y en un apartamento en remodelación. El sistema judicial de Baton Rouge no tenía constancia de su representación legal.

En otro caso, una mujer de Luisiana de 59 años está acusada de enviar dinero en efectivo al fugitivo Jermaine Donald, un amigo de la familia, según su abogado.

Lindsey Hortenstine, directora de comunicaciones de la oficina de Defensores Públicos de la Parroquia de Orleans, dijo que la mayoría de las personas arrestadas en relación con ayudar a los fugitivos aún no han conseguido abogados.

El superintendente de la policía estatal de Luisiana, coronel Robert Hodges, dijo que las pistas de amigos y familiares siguen siendo esenciales para localizar a los fugitivos restantes.

“Están cansados, están mirando por encima del hombro, buscando recursos”, dijo Hodges. “Creo que la ventaja está en manos de las fuerzas del orden y necesitamos la ayuda del público para asegurarnos de mantenerla”.