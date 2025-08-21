Un buque naval de EEUU se incendia frente a la costa japonesa

Un buque naval estadounidense se incendió frente a la costa japonesa y permaneció 12 horas en llamas hasta que el fuego fue extinguido con ayuda de embarcaciones locales, informaron las fuerzas armadas de Washington.

Dos marinos estadounidenses fueron atendidos con heridas leves por el fuego en el USS New Orleans, que estalló el miércoles cerca de la isla sureña de Okinawa, indicó la 7ª Flota de Estados Unidos en un comunicado.

«La causa del incendio está actualmente bajo investigación (…). La tripulación del New Orleans permanece a bordo», agregó el comunicado.

Cuatro buques japoneses de la guardia costera, la marina y contratistas privados pasaron la noche combatiendo las llamadas, indicó a la AFP el portavoz Tetsuhiro Azumahiga.

Estados Unidos tiene unos 54.000 funcionarios militares en Japón, en su mayoría en Okinawa.