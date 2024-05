Trump realiza un mitin mientras intenta cortejar a los votantes negros e hispanos

El expresidente Donald Trump hará campaña el jueves en uno de los condados más demócratas del país y realizará un mitin en el sur del Bronx para cortejar a los votantes de minorías días antes de que un jurado de Manhattan comience a deliberar sobre si condenarlo por delito grave. cargos en su juicio penal por dinero secreto.

Trump se dirigirá a sus seguidores en Crotona Park, un espacio verde público en un distrito que se encuentra entre los más diversos y empobrecidos de la ciudad, un cambio con respecto a las áreas de mayoría blanca donde realiza la mayoría de sus mítines. Su campaña dijo que se espera que atraiga a una multitud de varios miles de personas.

Con Trump confinado en Nueva York durante las últimas seis semanas, la campaña del presunto candidato republicano planificó una serie de paradas locales en su ciudad natal antes y después del juicio. Visitó una bodega en Harlem, pasó por un sitio de construcción una mañana y se tomó una foto en una estación de bomberos local.

El mitin del Bronx será el primer evento de Trump abierto al público en general, ya que insiste en que está haciendo una jugada para ganar un estado abrumadoramente demócrata que no ha respaldado a un republicano para la presidencia desde Ronald Reagan en 1984. Además de crear un espectáculo de asistentes y manifestantes. , la manifestación también le permite a Trump resaltar lo que, según él, son ventajas en cuestiones económicas y de inmigración que podrían afectar a bloques electorales demócratas clave.

«La estrategia es demostrar a los votantes del Bronx y Nueva York que esta no es la típica elección presidencial, que Donald Trump está aquí para representar a todos y volver a encarrilar a nuestro país», dijo el representante republicano de Florida Byron Donalds. un posible compañero de fórmula de Trump que creció en Brooklyn y se unirá a él en el mitin.

El Partido Demócrata del Bronx planea protestar por la aparición de Trump con su propio evento en el parque.

«Trump no es bienvenido en el Bronx», escribieron en un anuncio en las redes sociales.

La campaña de Trump cree que puede socavar el apoyo al presidente Joe Biden entre los votantes negros e hispanos, particularmente entre los hombres más jóvenes que tal vez no sigan la política de cerca, pero que están frustrados por su situación económica y atraídos por la personalidad de tipo duro de Trump.

También ha argumentado que las acusaciones que enfrenta en Nueva York y otros lugares lo hacen identificable con los votantes negros frustrados por el sistema de justicia penal, una declaración que fue duramente criticada por los aliados de Biden.

La manifestación se produce durante una pausa en el juicio penal por dinero secreto de Trump . La corte se reanudará después del fin de semana del Día de los Caídos con los argumentos finales. Luego, el jurado decidirá si Trump se convertirá en el primer expresidente en la historia de la nación en ser condenado penalmente y si será el primer candidato presidencial de un partido importante en postularse como un delincuente convicto.

Varias figuras de larga trayectoria en la política de Nueva York, tanto republicanas como demócratas, argumentaron que hay buenas razones para que Trump vaya al Bronx y otras comunidades de mayoría negra y latina.

Ed Cox, presidente del Partido Republicano de Nueva York, señaló que el Partido Republicano, en una sorpresiva victoria, obtuvo un escaño en el concejo municipal del distrito el año pasado por primera vez en 40 años. Señaló el clima político actual, con algunos votantes pesimistas sobre la economía y viendo a Biden como debilitado.

“Como presidente del partido aquí en Nueva York, no voy a descartar a Nueva York. Vamos a ir por ello”, afirmó.

Trump ha señalado a menudo el éxito del exrepresentante Lee Zeldin, un republicano que se postuló para gobernador en 2022 contra la titular demócrata Kathy Hochul. Zeldin finalmente perdió la carrera por un margen inusualmente estrecho.

Durante su campaña, Zeldin apareció en el Bronx junto al reverendo Rubén Díaz Sr., exsenador estatal y concejal de la ciudad que había instado a Trump a realizar un mitin en el distrito y celebró allí un evento pro-Trump el sábado.

Mientras que otros candidatos presidenciales visitaron y se reunieron con líderes locales, Díaz elogió a Trump por ser “el primer y único presidente o candidato presidencial que ha mostrado respeto a las comunidades minoritarias en el Bronx” al realizar un mitin.

Díaz, que sigue siendo demócrata a pesar de respaldar a Trump, dijo que cree que hay otros en el distrito que también cruzarán el pasillo, señalando las preocupaciones sobre una afluencia de inmigrantes que ha dominado los titulares en Nueva York por cuestiones de presupuesto y seguridad.

«La gente está harta», dijo. «Los demócratas dicen que están ahí para ayudarnos… pero a nuestra gente le está yendo peor bajo el control demócrata».

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que hacer campaña en esa parte de la ciudad tiene sentido para Trump.

“Hay una concentración de ministros latinos que son provida en el Bronx y están movilizados y llenos de energía”, dijo Cuomo, quien eligió presentarse con Díaz en 2022 mientras planteaba un regreso político meses después de que el demócrata renunciara tras ser acusado de acoso sexual por parte de al menos 11 mujeres.

Cuomo, que ha negado las acusaciones, dijo: «No es realmente indicativo de Nueva York, pero hay mucha energía sobre ese tema en esa parte del Bronx».

El Bronx alguna vez fue el distrito más demócrata de la ciudad. Barack Obama ganó el 91,2% de los votos del municipio en 2012, el más alto del estado. Biden ganó el 83,5% del distrito en 2020. Trump obtuvo sólo el 16% de los votos.

El área que visitará Trump es abrumadoramente no blanca, a diferencia de la mayoría de los lugares de sus reuniones. Alrededor del 65% de los residentes son hispanos y el 31% negros, según datos del censo de Estados Unidos. Alrededor del 35% vive por debajo del umbral de pobreza.

Trump no será el primer candidato presidencial republicano en visitar el distrito. Ronald Reagan celebró un evento en el sur del Bronx mientras se postulaba contra el presidente demócrata Jimmy Carter en 1980, pronunciando un discurso en un terreno baldío en Charlotte Street. Reagan, según un informe del New York Times de la época, comparó la zona con Londres en la Segunda Guerra Mundial después del bombardeo alemán y acusó a Carter de no cumplir con los esfuerzos de revitalización prometidos. Carter había visitado el mismo lugar varios años antes y prometió mejoras.

La visita de Reagan fue interrumpida por manifestantes que coreaban: «No vas a hacer nada» y «Regresa a California».

Adam Solis, presidente del Caucus Negro del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York, que ayudó a la campaña de Trump a organizar el evento, dijo que la visita a un parque donde jugaba muestra que Trump se preocupa por lo que llamó el “distrito olvidado”.

“Puedes imaginarte ser partidario de Trump en el Bronx. A veces te pueden condenar al ostracismo”, dijo Solís, quien todavía vive en el distrito.

También pidió a los manifestantes que decidan manifestarse que permanezcan pacíficos.

“Les deseo lo mejor a todos los manifestantes. Espero que se diviertan compartiendo sus puntos de vista”, dijo. “Pero sólo espero que actúen con cuidado. Porque en el Bronx no se acepta la falta de respeto”.