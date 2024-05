Hombre acusado de tiroteo fatal durante un ‘encuentro de autos’

Un hombre de Stafford, Virginia, ha sido arrestado y acusado de asesinato en relación con el tiroteo fatal que ocurrió durante una “reunión de autos” en District Heights, Maryland, el domingo.

Raheem Adams, de 22 años, fue arrestado el miércoles por la mañana en su casa de Virginia y se encuentra detenido en ese estado, pendiente de extradición a Maryland, según un comunicado de prensa de la policía del condado de Prince George.

Está acusado de asesinar a John Phipps, de 26 años, de Waldorf, en las primeras horas de la mañana del domingo durante lo que la policía describió como una “reunión de autos” en el estacionamiento del centro comercial Great Eastern Plaza en Marlboro Pike. Los oficiales encontraron a Phipps baleado dentro de un vehículo. Lo llevaron al hospital y lo declararon muerto.

La policía encontró a otro hombre cerca que también había recibido un disparo, pero la policía dijo que sus heridas no se consideraban potencialmente mortales. Una mujer también fue hospitalizada por lesiones que no fueron causadas por disparos y que no ponían en peligro su vida, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió menos de dos semanas antes de que entre en vigor una nueva legislación que endurecerá las penas por ciertas violaciones asociadas con las “reuniones callejeras”.

“Estas reuniones de autos son una verdadera preocupación para las fuerzas del orden tanto en nuestra región como en todo el país. Cuando el departamento tiene conocimiento de información de inteligencia específica y creíble, la agencia planifica en consecuencia y asigna recursos para prevenir o dispersar la reunión”, dijo el jefe de policía del condado de Prince George, Malik Aziz, en un comunicado de prensa después del tiroteo. “Como es evidente en este caso, estas reuniones pueden volverse violentas”.

Adams está acusado de asesinato en primer y segundo grado, intento de asesinato en primer y segundo grado y cargos relacionados.