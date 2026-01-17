Trump no espera a que las generaciones futuras le pongan su nombre

La mayoría de los presidentes estadounidenses aspiran al tipo de grandeza que impulse a las generaciones futuras a nombrar cosas importantes en su honor.

Donald Trump no deja esto en manos de las generaciones futuras.

A medida que finaliza el primer año de su segundo mandato, su administración republicana y sus aliados han puesto su nombre en el Instituto de la Paz de Estados Unidos , el centro de artes escénicas Kennedy Center y una nueva clase de acorazados que aún está por construirse.

Esto se suma a las “Cuentas Trump” para inversiones con impuestos diferidos, el sitio web gubernamental TrumpRx que pronto ofrecerá ventas directas de medicamentos recetados, la visa “Tarjeta Dorada Trump” que cuesta al menos $1 millón y la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional , un corredor de tránsito incluido en un acuerdo que su administración negoció entre Armenia y Azerbaiyán.

El viernes, tiene previsto asistir a una ceremonia en Florida, donde funcionarios locales dedicarán un tramo de carretera de 6 kilómetros (4 millas) desde el aeropuerto hasta su propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach como el Boulevard Presidente Donald J. Trump.

Otro ejemplo de la heterodoxia de la carrera de Trump

Es inédito que un presidente en ejercicio acepte homenajes de tal magnitud y magnitud, especialmente los ofrecidos por miembros de su administración. Y si bien los expresidentes suelen ser homenajeados por funcionarios locales que nombran escuelas y carreteras en su honor, es extremadamente raro que aeropuertos, edificios federales, buques de guerra u otros activos gubernamentales lleven el nombre de alguien que aún está en el poder.

“En ningún otro momento de la historia se ha nombrado sistemáticamente algo en honor a un presidente que aún estuviera en el cargo”, dijo Jeffrey Engel, director David Gergen del Centro de Historia Presidencial de la Universidad Metodista del Sur en Dallas. “Incluso se podría extender la idea a un presidente que aún esté vivo. Ese tipo de conmemoraciones se supone que son precisamente eso: homenajes al héroe fallecido”.

La portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, dijo que el sitio web TrumpRx vinculado a los acuerdos del presidente para reducir el precio de algunos medicamentos recetados, junto con «mejoras atrasadas de monumentos nacionales, acuerdos de paz duraderos y cuentas de creación de riqueza para niños son iniciativas históricas que no habrían sido posibles sin el liderazgo audaz del presidente Trump».

“El enfoque de la Administración no está en una marca inteligente, sino en cumplir el objetivo del Presidente Trump de Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, dijo Huston.

La Casa Blanca señaló que la capital de la nación recibió su nombre en honor al presidente George Washington y la presa Hoover recibió su nombre en honor al presidente Herbert Hoover mientras ambos ejercían el cargo de presidentes.

Para Trump, es una continuación de la forma en que grabó por primera vez su lugar en la conciencia estadounidense, volviéndose famoso como un desarrollador inmobiliario que colocó su nombre en grandes letras doradas en edificios y hoteles de lujo, un casino y productos variados como corbatas, vino y filetes .

La marca con fines de lucro de Trump ha continuado

Durante su campaña presidencial de 2024, el candidato lanzó proyectos empresariales con la marca Trump para relojes , fragancias, Biblias y zapatillas deportivas, incluyendo zapatillas altas doradas con un precio de 799 dólares. Tras asumir el cargo el año pasado, las empresas de Trump lanzaron la compañía de teléfonos móviles Trump Mobile, con planes de presentar un smartphone dorado y una criptomoneda memecoin llamada $TRUMP .

Esto no debe confundirse con los planes para una moneda física de Trump emitida por el gobierno que el Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, dijo que la Casa de la Moneda de Estados Unidos está planeando .

Según informes, Trump también les ha dicho a los dueños del equipo de la NFL de Washington que le gustaría que su nombre apareciera en el nuevo estadio de los Commanders . El grupo propietario del equipo, que tiene los derechos del nombre, no ha comentado sobre la idea. Sin embargo, una portavoz de la Casa Blanca calificó el nombre propuesto en noviembre de «hermoso» y afirmó que Trump hizo posible la reconstrucción del estadio.

La adición del nombre de Trump al Kennedy Center en diciembre indignó tanto al senador independiente Bernie Sanders de Vermont que esta semana presentó una legislación para prohibir nombrar o renombrar cualquier edificio o terreno federal en honor a un presidente en funciones, una prohibición que se aplicaría retroactivamente al Kennedy Center y al Instituto de la Paz.

«Creo que es un narcisista al que le gusta ver su nombre en alto. Si es dueño de un hotel, es asunto suyo», dijo Sanders en una entrevista. «Pero no es dueño de edificios federales».

Sanders comparó la tendencia de Trump a poner su nombre en edificios gubernamentales y más con las acciones de los líderes autoritarios a lo largo de la historia.

“Si el pueblo estadounidense quiere bautizar edificios con el nombre de un presidente fallecido, está bien. Eso es lo que hacemos”, dijo Sanders. “Pero usar edificios federales para realzar su propia posición suena muy a la mentalidad de ‘Gran Líder’ de Corea del Norte, y creo que eso no es algo que el pueblo estadounidense desee”.

Aunque algunos de los nombres han sido sugeridos por otros, el presidente ha dejado claro que está satisfecho con los homenajes.

Tres meses después del anuncio de la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional, un nombre que según la Casa Blanca fue propuesto por funcionarios armenios, el presidente habló efusivamente de ella en una cena en la Casa Blanca.

«Es algo tan hermoso que le pusieron mi nombre. Lo aprecio mucho. Es realmente algo muy importante», dijo a un grupo de líderes de Asia Central.

Engel, el historiador presidencial, dijo que la práctica puede enviar una señal a la gente «de que la forma más fácil de obtener acceso y favores del presidente es jugar con su ego y darle algo o ponerle su nombre a algo».

Los partidarios dicen que los homenajes son bien merecidos.

Algunas de las propuestas para honrar a Trump incluyen una legislación en el Congreso de la representante republicana de Nueva York, Claudia Tenney, que designaría el 14 de junio como el “Cumpleaños de Trump y Día de la Bandera”, colocando al presidente junto a figuras como Martin Luther King Jr., George Washington y Jesucristo, cuyos cumpleaños son reconocidos como feriados nacionales.

El representante republicano de Florida, Greg Steube, presentó una legislación que exige que el sistema de transporte rápido del área de Washington, conocido como Metro, se rebautice como «Tren Trump». El representante republicano de Carolina del Norte, Addison McDowell, presentó una legislación para renombrar el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles como Aeropuerto Internacional Donald J. Trump.

McDowell dijo que tiene sentido darle a Dulles un nuevo nombre ya que Trump ya anunció planes para renovar el aeropuerto, que actualmente es un homenaje al ex Secretario de Estado John Foster Dulles.

El congresista dijo que quería honrar a Trump porque considera que el presidente ha sido un campeón en la lucha contra el flagelo del fentanilo, un problema personal para McDowell tras la muerte por sobredosis de su hermano. Pero también mencionó los esfuerzos de Trump por alcanzar acuerdos de paz en todo el mundo y lo calificó como «uno de los presidentes más trascendentales de la historia».

«Creo que es alguien que merece ser honrado, ya sea que siga siendo presidente o no», dijo.

Se están realizando más esfuerzos en Florida, el hogar adoptivo de Trump.

La legisladora estatal republicana Meg Weinberger dijo que está trabajando en un esfuerzo para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a Aeropuerto Internacional Donald J. Trump, un posible punto de confusión con el esfuerzo de Dulles.

La carretera que el presidente verá bautizada el viernes no es el primer asfalto de Florida que anuncia el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En diciembre de 2024, en la ciudad de Hialeah, en el sur de Florida, las autoridades cambiaron el nombre de una calle a Avenida Presidente Donald J. Trump.

Trump, hablando en una conferencia de negocios en Miami el mes siguiente, lo calificó de “gran honor” y dijo que apreciaba al alcalde por ello.

“Cualquiera que ponga mi nombre a un bulevar me cae bien”, dijo.

Añadió unos momentos después: «Mucha gente regresa de Hialeah y dice: ‘Acaban de ponerle tu nombre a una calle’. Yo les digo: ‘Está bien’. Es un comienzo, ¿verdad? Es un comienzo».