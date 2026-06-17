Trump intensifica el desmantelamiento del Departamento de Educación con cambios en la educación especial y los derechos civiles

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Delegando gran parte de su trabajo para proteger a los estudiantes en situación de riesgo del país

La administración del presidente Donald Trump aceleró el martes el desmantelamiento del Departamento de Educación , delegando gran parte de su trabajo para proteger a los estudiantes en situación de riesgo del país.

El Departamento de Justicia se encargará de hacer cumplir los derechos civiles en la educación, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisará la educación especial, según anunciaron funcionarios de la administración. Con estas medidas, el Departamento de Educación ha transferido la gran mayoría de sus funciones a otras agencias .

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Las dos oficinas del Departamento de Educación involucradas —la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación y la Oficina de Derechos Civiles— defienden los derechos de los niños con discapacidades y de quienes sufren discriminación por motivos de raza, sexo o religión. Los defensores temen que este cambio pueda provocar fallos en la comunicación con las familias y los funcionarios escolares que necesitan ayuda.

Trump, republicano, basó su campaña en el cierre del Departamento de Educación, afirmando que "devolvería la educación a los estados, donde pertenece". Si bien solo el Congreso puede cerrar el departamento, la secretaria de Educación de Trump , Linda McMahon, multimillonaria y exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment, ha llegado a acuerdos con otras agencias federales para que se encarguen de gran parte del trabajo de su departamento.

McMahon afirmó que los acuerdos armonizan las responsabilidades federales con las agencias mejor posicionadas para brindarles apoyo.

“La administración Trump ha sido clara: a medida que reducimos la microgestión federal cuando obstaculiza el éxito, estamos igualmente comprometidos a reforzar la eficacia de la supervisión federal donde sea esencial”, dijo McMahon en un comunicado escrito.

Los críticos advierten sobre las repercusiones en los servicios estudiantiles.

Los defensores afirmaron que los cambios generarían incertidumbre en torno a los servicios de los que dependen millones de estudiantes y familias.

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“Como suele ocurrir, los estudiantes tradicionalmente desfavorecidos —incluidos los estudiantes con discapacidades, los estudiantes negros y latinos, los estudiantes multilingües, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de comunidades rurales— serán quienes soporten la mayor carga derivada de esta decisión imprudente, a la que las comunidades de personas con discapacidad y de derechos civiles ya se han opuesto vehementemente”, afirma un comunicado escrito de EdTrust, un centro de estudios con sede en Washington, D.C., que aboga por la equidad educativa.

El Departamento de Educación ya había transferido algunos de sus programas a través de 10 acuerdos internos previos , pero las oficinas afectadas por el anuncio del martes fueron algunas de las que recibieron mayor atención.

La Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación administra miles de millones de dólares en subvenciones y supervisa el cumplimiento estatal de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. La Oficina de Derechos Civiles, que se ha visto mermada por despidos masivos , investiga las denuncias de discriminación en las escuelas y universidades del país.

El Departamento de Justicia también se hará cargo de la protección de la privacidad de los estudiantes y proporcionará capacitación y asesoramiento a las escuelas.

Si bien los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos se encargarán de la mayoría de las tareas cotidianas de las oficinas asignadas, el Departamento de Educación seguirá realizando algunas tareas, como responder a auditorías y emitir resoluciones finales en casos de derechos civiles, algo que la ley le exige explícitamente.

El representante Bobby Scott, demócrata por Virginia y miembro de mayor rango del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, afirmó que el anuncio del martes fue una maniobra política destinada a cumplir la promesa de campaña del presidente. Según Scott, es probable que estos cambios agraven las desigualdades para los estudiantes de color y los estudiantes con discapacidades.

Según la senadora Patty Murray, demócrata por el estado de Washington, estos acuerdos están dispersando los programas educativos entre agencias que no cuentan con la experiencia necesaria para gestionarlos.

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“En lugar de ayudar a los niños a obtener una buena educación, esta administración está dedicando su tiempo, energía y recursos de los contribuyentes a obsesionarse con la ubicación de los empleados e intentando ilegalmente cerrar el Departamento de Educación”, dijo Murray en un comunicado escrito.

Rachel Gittleman, presidenta del sindicato que representa a los empleados del departamento, afirmó que estas medidas crearán un caos para las familias, los estudiantes y las escuelas.

“Esto dejará a nuestros estudiantes y familias más vulnerables, que han sido excluidos de nuestro sistema educativo, sin los servicios que necesitan y sin protección cuando se enfrentan a la discriminación”, dijo Gittleman en un comunicado escrito.

Las familias de los estudiantes con discapacidades se opusieron a la decisión.

La transferencia de la educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos alarmó enormemente a los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, quienes afirman que la supervisión de si las escuelas atienden adecuadamente a los niños con discapacidades la realizan mejor los expertos en educación, no los expertos médicos.

“La Ley IDEA tiene como objetivo capacitar a los estudiantes para que aprendan junto a sus compañeros, no curarlos; el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) no está preparado para supervisar y administrar el programa IDEA de manera efectiva. Los sistemas de salud y educación hablan idiomas completamente diferentes, incluyendo variaciones en la terminología, la capacitación y las disciplinas”, dijo Jennifer Coco, directora ejecutiva interina del Centro para la Equidad del Aprendizaje.

El Departamento de Educación informó que McMahon dedicó más de seis meses a reunirse con familias, defensores y educadores para comprender mejor las inquietudes sobre cómo el desmantelamiento del departamento podría afectar la educación especial. Muchas familias expresaron su preocupación por los obstáculos para obtener los servicios adecuados para sus hijos, pero Coco afirmó que los participantes en esas reuniones coincidieron en su oposición a que la supervisión de la educación especial dejara de estar bajo la jurisdicción del Departamento de Educación.

“Creo que coincidimos en el problema”, dijo Coco. “Discrepamos profundamente en la solución, y estos traslados de hoy no parecen ser una solución a ese problema”.