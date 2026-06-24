Trump convierte el inicio de la campaña para el 250 aniversario de EE.UU. en un mitin con aires de campaña en el National Mall

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El mandatario insiste en que él ha mejorado EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, asiste a una rueda de prensa en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. La 52ª Cumbre del G7 tiene lugar en Evian-les-Bains del 15 al 17 de junio de 2026. (Francia)

El presidente Donald Trump ve el 250 aniversario de Estados Unidos como una oportunidad para volver a entusiasmar al país... con Donald Trump .

El presidente celebrará un mitin el miércoles en el National Mall de Washington. Ha anunciado que el evento incluirá un sobrevuelo militar con bombarderos furtivos, bandas militares, la actuación del cantante Lee Greenwood, famoso por su canción "God Bless the USA", y un discurso de Trump.

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Esto ocurre mientras Trump trabaja para convencer a los estadounidenses, de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre, de que ha dejado atrás la impopular guerra con Irán , con los precios del petróleo bajando a medida que el estrecho de Ormuz ha comenzado a reabrirse tras un acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Teherán.

La concentración está diseñada para dar inicio a semanas de celebraciones sobre Estados Unidos y su fundación en 1776, como parte de la "Gran Feria Estatal Americana" en el National Mall, el parque nacional que se extiende desde el Capitolio de los Estados Unidos hasta el Monumento a Lincoln.

Pero la aparición de Trump en el escenario solo se anunció después de que varios músicos, entre ellos Young MC, Martina McBride y los Commodores, cancelaran sus conciertos por temor a que el evento se hubiera politizado. El presidente ocupó ese vacío, haciendo gala de su propia capacidad para conectar con el público.

“Estoy pensando en traer a la atracción número uno de cualquier lugar del mundo, al hombre que atrae a un público mucho mayor que Elvis en su mejor momento, y lo hace sin guitarra, al hombre que ama a nuestro país más que nadie, y al hombre que algunos consideran el mejor presidente de la historia”, publicó Trump en las redes sociales sobre su plan para ser la figura principal del evento.

En un video publicado el lunes por la noche, dijo que el evento sería "la mayor concentración que jamás hayamos tenido" y declaró: "Es nuestra música, nuestra lista de reproducción. No tenemos a mucha gente aburriéndolos con canciones que no quieren escuchar. Tenemos a la gente más popular".

El martes por la tarde, la cantante de música country Alexis Wilkins, novia desde hace mucho tiempo del director del FBI, Kash Patel, publicó en X que actuaría en el evento del miércoles.

Trump insiste en que él ha mejorado Estados Unidos.

Trump ha tenido dificultades para cumplir con las expectativas que generó en la presidencia, lo que ha provocado que su índice de aprobación se mantenga en un bajo 37%, según la encuesta más reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC .

Los demócratas afirman que sus chapuceras reparaciones en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln y el consiguiente brote de algas son una señal de que está gastando el dinero de los contribuyentes en proyectos superfluos en lugar de en el legado de la nación.

El representante Jared Huffman, demócrata por California, afirmó que el grupo afiliado a Trump que organizaba el 250 aniversario estaba vendiendo acceso a intereses especiales y reescribiendo la fundación de la nación al gusto del presidente, basándose en documentos que presentó en una audiencia del Congreso a principios de este año.

“Debería tratarse de unirnos”, dijo Huffman. “Él está intentando que esta celebración del 250 aniversario gire únicamente en torno a él”.

La afición de Trump por el espectáculo no ha podido contrarrestar la ansiedad pública que genera su presidencia. Solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueba su gestión económica, mientras que la aprobación en materia de inmigración es del 40% y en lo que respecta a Irán, del 34%.

«Es evidente que las preocupaciones de Trump en su segundo mandato —desde Irán hasta el panorama político de Washington— no son las de la mayoría de sus seguidores, y mucho menos las de otros estadounidenses», afirmó Daniel Treisman, profesor de ciencias políticas en la Universidad de California en Los Ángeles. «Eso explica sus índices de aprobación inusualmente bajos».

Los mítines de Trump solo pueden ayudarle hasta cierto punto sin mejoras concretas en la inflación.

La inflación sigue siendo superior a la que heredó Trump y ha superado el crecimiento salarial. El déficit presupuestario continúa en aumento, lo que mantiene los tipos de interés elevados. Las inversiones en inteligencia artificial impulsan el crecimiento, pero generan temores de pérdida de empleos para la clase media, lo que ha convertido la construcción de centros de datos, esenciales para la economía tecnológica estadounidense , en un tema controvertido desde el punto de vista político.

Trump ha avivado las polémicas en torno a los aranceles, la OTAN, la inmigración, la propiedad de Groenlandia y sus propias renovaciones de edificios y monumentos emblemáticos en Washington, generando una avalancha de controversias que han relegado al olvido público logros que la administración considera importantes, como la captura del exlíder venezolano Nicolás Maduro .

James Snyder, profesor de la Universidad de Harvard, ha colaborado en una investigación que demuestra que los mítines anteriores han ayudado a Trump a movilizar a sus seguidores para votar, al menos a corto plazo. Sin embargo, señaló que el mitin del miércoles se celebra a más de cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, y es poco probable que tenga un beneficio estratégico político para los republicanos.

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“No creo que la manifestación tenga ningún efecto claro en las elecciones de mitad de mandato de 2026”, dijo Snyder.