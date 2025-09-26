Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a los medicamentos

El presidente Donald Trump dijo el jueves que aplicará impuestos de importación del 100% a medicamentos farmacéuticos, del 50% a gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a muebles tapizados y del 25% a camiones pesados ​​a partir del 1 de octubre.

Las publicaciones en sus redes sociales mostraron que la devoción de Trump por los aranceles no terminó con los marcos comerciales y los impuestos a las importaciones implementados en agosto, lo que refleja la confianza del presidente en que los impuestos ayudarán a reducir el déficit presupuestario del gobierno, a la vez que impulsarán la manufactura nacional. Sin embargo, los aranceles adicionales corren el riesgo de intensificar la inflación, que ya es elevada, así como de frenar el crecimiento económico , a medida que los empleadores, que se están acostumbrando a los impuestos a las importaciones anteriores de Trump, se enfrentan a nuevos niveles de incertidumbre.

“Hemos comenzado a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación”, advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reciente conferencia de prensa , y agregó que los mayores costos de los bienes representan “la mayor parte” o potencialmente “la totalidad” del aumento en los niveles de inflación este año.

Trump declaró en Truth Social que los aranceles farmacéuticos no se aplicarían a las empresas que están construyendo plantas de fabricación en Estados Unidos, las cuales definió como «iniciativas» o «en construcción». No quedó claro cómo se aplicarían los aranceles a las empresas que ya tienen fábricas en EE. UU.

En 2024, Estados Unidos importó casi 233 000 millones de dólares en productos farmacéuticos y medicinales, según la Oficina del Censo. La perspectiva de que los precios de algunos medicamentos se dupliquen podría causar una gran conmoción en los votantes, ya que los gastos de atención médica, así como los costos de Medicare y Medicaid, podrían aumentar.

Trump afirmó que los fabricantes extranjeros de muebles y ebanistería estaban inundando Estados Unidos con sus productos y que los aranceles debían aplicarse «por seguridad nacional y otras razones». Los nuevos aranceles a la ebanistería podrían aumentar aún más los costos para los constructores de viviendas en un momento en que muchas personas que buscan comprar una casa se sienten excluidas del mercado debido a la escasez de viviendas y las altas tasas hipotecarias.

Trump dijo que los camiones pesados ​​y sus repuestos fabricados en el extranjero están perjudicando a los productores nacionales.

“Los grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos de la avalancha de interrupciones externas”, publicó Trump.

Trump ha mantenido durante mucho tiempo que los aranceles son la clave para obligar a las empresas a invertir más en fábricas nacionales. Ha desestimado los temores de que los importadores simplemente trasladen gran parte del costo de los impuestos a los consumidores y las empresas en forma de precios más altos.

El presidente sigue afirmando que la inflación ya no supone un problema para la economía estadounidense, a pesar de la evidencia que demuestra lo contrario. El índice de precios al consumidor ha aumentado un 2,9 % en los últimos 12 meses, frente a un ritmo anual del 2,3 % en abril, cuando Trump implementó por primera vez un amplio paquete de impuestos a las importaciones.

Tampoco hay evidencia de que los aranceles estén creando empleos en fábricas ni aumentando la construcción de plantas de fabricación. Desde abril, la Oficina de Estadísticas Laborales ha informado que los fabricantes han recortado 42.000 empleos y los constructores han reducido su plantilla en 8.000.

«No hay inflación», declaró Trump a la prensa el jueves. «Estamos teniendo un éxito