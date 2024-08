Trump hará campaña por todo el país esta semana

Mientras los demócratas dan inicio a su convención en Chicago, la campaña de Donald Trump intenta recuperar su equilibrio después de semanas de luchar para adaptarse a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de la fórmula opositora.

Trump intentará socavar la celebración demócrata con una agenda repleta de actividades que incluye actos diarios en estados en disputa vinculados a temas en los que los republicanos creen tener ventaja. Es su semana de campaña más activa desde el invierno, cuando se enfrentó a sus rivales en las primarias republicanas.

Pero cuando Trump ha celebrado actos que ha presentado como discursos políticos a lo largo de la campaña, a menudo se han parecido a sus habituales y vagos comentarios de campaña. Y como ha sucedido durante su carrera política, Trump ha debilitado su propio mensaje con arrebatos y ataques que ahogan todo lo demás.

El expresidente y candidato republicano ha parecido negar en ocasiones que Harris, y no el presidente Joe Biden , sea ahora su rival. Ha lanzado ataques profundamente personales, ha mentido sobre las multitudes a las que acude al afirmar que las imágenes de ellas fueron generadas por inteligencia artificial y ha jugado con tropos racistas al cuestionar su identidad racial mientras se postula para convertirse en la primera presidenta negra y la primera del sur de Asia del país.

Los estallidos alarmaron a sus aliados, que temen que Trump esté dañando sus posibilidades en lo que consideran una carrera con posibilidades de ganar. En privado y en público, lo han instado a centrarse en la política en lugar de en la personalidad, y a hacer más para ampliar su atractivo entre los votantes indecisos, que se ponen cada vez más nerviosos por la competitividad de Harris.

“Si se debate una política para elegir a un presidente, él gana”, dijo el domingo el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC. “Donald Trump, el provocador, el showman, puede que no gane estas elecciones”.

Trump tiene previsto aparecer el lunes en Pensilvania para hablar sobre la economía y la energía, el martes en Michigan para hablar sobre el crimen y la seguridad, y el miércoles en Carolina del Norte para hablar sobre la seguridad nacional en una aparición conjunta con su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance. El jueves, viajará a la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona para hablar sobre la inmigración antes de viajar el viernes a Arizona y Nevada.

Graham dijo que quería que Trump se centrara en lo que haría en relación con la economía y la frontera entre Estados Unidos y México, argumentando que “la política es la clave para la Casa Blanca”. Algunas personas en sus actos de campaña estuvieron de acuerdo con ese consejo.

“Tiene que dejar de hablar de Biden y no de Harris, que se aprovecha de esas políticas”, dijo Kory Jeno, de 53 años, de Swannanoa, Carolina del Norte, que esperaba para ver a Trump hablar la semana pasada en la cercana Asheville. “Tiene que mantener la conversación centrada en los temas y en lo que va a hacer por los estadounidenses, en lugar de salirse por la tangente y atacarla y ese tipo de cosas”.

Una conferencia de prensa sobre economía termina con una charla sobre los veteranos heridos

El desafío para los republicanos quedó en evidencia el jueves pasado, cuando Trump invitó a los periodistas a su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, para hablar sobre la economía. De pie frente a una variedad de productos de supermercado, Trump se mantuvo fiel a su mensaje previsto durante la primera media hora, hablando sobre el aumento de precios y culpando a Biden y Harris por implementar políticas a las que atribuyó el aumento de la inflación.

Se mostró inusualmente diplomático, incluso al responder a las críticas de la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, quien dijo la semana pasada que Trump debería dedicar su tiempo a trabajar para atraer a las mujeres suburbanas, a los votantes con educación universitaria, a los independientes, a los republicanos moderados y a los demócratas conservadores en lugar de a su base.

“Quiero que esta campaña gane, pero la campaña no va a ganar si se habla de la cantidad de personas que asisten a las elecciones, ni si se habla de la raza de Kamala Harris, ni si es tonta”, dijo Haley.

Pero Trump no siguió el consejo de Haley cuando se le preguntó por separado si necesitaba llevar adelante una campaña más disciplinada y alejarse de los ataques personales contra Harris.

“Estoy enojado con ella”, dijo. “Creo que tengo derecho a los ataques personales. No tengo mucho respeto por ella. No tengo mucho respeto por su inteligencia y creo que será una presidenta terrible”.

Luego, esa misma noche, Trump dio más argumentos a los demócratas en un evento con Miriam Adelson, la viuda del magnate de los casinos Sheldon Adelson, que se espera que gaste decenas de millones de dólares para ayudar a Trump a recuperar la Casa Blanca. Al describir la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más importante del país, Trump dijo que era “mucho mejor” que la Medalla de Honor del Congreso, el máximo honor militar del país.

“Todos los que reciben la Medalla de Honor del Congreso, es decir, los soldados, están en muy mal estado porque han sido alcanzados por las balas muchas veces, o están muertos”, dijo Trump a la audiencia. “Ella la recibe, y es una mujer hermosa y saludable”.

El comentario fue inmediatamente criticado por la campaña de Harris y por algunos veteranos como una falta de respeto hacia los miembros del servicio, justo cuando Trump y Vance han intentado generar dudas sobre el historial en la Guardia Nacional del compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

El sábado, en un mitin en Pensilvania , Trump pasó repetidamente de un mensaje centrado en la economía a ataques personales contra Harris, incluida una declaración de que él es «mucho más guapo» que ella.

Su campaña rechaza la idea de que está tratando de restablecer

Los problemas de Trump llegan después de un período extraordinario que ha trastocado por completo la campaña.

Hace apenas un mes, los republicanos reunidos en su convención nacional en Milwaukee estaban entusiasmados por sus posibilidades. Trump acababa de sobrevivir a un intento de asesinato y sus partidarios más fervientes lo aclamaban como una figura mesías protegida por Dios para salvar a la nación.

Biden, su oponente, enfrentaba una creciente presión de su partido para que abandonara la carrera después de un desastroso debate en el que a veces tuvo dificultades para completar las oraciones. Su campaña dio señales de que se retiraría de estados del Cinturón del Sol como Arizona y Georgia, que había cedido a Trump hace cuatro años.

Pero apenas tres días después de que terminara la convención republicana, Biden dio por finalizada su campaña y respaldó a Harris, quien rápidamente alineó al partido detrás de ella. Algunas encuestas muestran que Harris se desempeña mejor que Biden en estados en disputa como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, aunque la mayoría aún sugiere una carrera reñida.

“Acabamos de ver despegar un cohete con Kamala Harris”, dijo el encuestador de la campaña de Trump, Tony Fabrizio, durante una reunión informativa con periodistas a principios de este mes, señalando una ola de medios que, por un raro momento, eclipsó la atención que genera Trump.

Según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses (el 48%) tienen una opinión muy o bastante favorable de Harris. Eso es algo mejor que el 41% de los adultos que dicen tener una opinión favorable de Trump.

Los asesores del expresidente siguen siendo optimistas sobre sus posibilidades. Insisten en que Harris y los demócratas están envueltos en un fugaz momento de entusiasmo con su nueva candidata, y confían en que los votantes se desilusionarán con la vicepresidenta a medida que conozcan más sobre sus comentarios y posiciones anteriores.

Su intención es pasar la recta final de la carrera presentándola como una extremista liberal y contrastando los diferentes enfoques de los candidatos sobre la economía, el crimen y la inmigración.

“El presidente Trump ha seguido hablando de una inflación altísima que ha aplastado a las familias estadounidenses, una frontera fuera de control que amenaza a todas las comunidades y un crimen desenfrenado mientras Kamala Harris sigue ocultándose de la prensa”, dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, y agregó que Trump “estará recorriendo estados en disputa en todo el país para procesar el caso contra una Kamala Harris débil, fracasada y peligrosamente liberal”.

En Asheville, Carolina del Norte, donde Trump aprovechó un evento anunciado como un importante discurso económico para hablar de la risa de Harris y del hijo de Biden, Hunter, Mary Ray, de 75 años, dijo que Trump «tiene que detener los ataques personales».

Cuando se le preguntó si se refería a los comentarios más incendiarios de Trump (llamar a Harris una «mujer desagradable» y cuestionar cómo habla de su herencia birracial), Ray frunció el ceño y los labios.

“Le duele ante otros votantes”, dijo Ray.