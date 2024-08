Ruth Johnson Colvin, fundadora de Literacy Volunteers of America, falleció a los 107 años

Ruth Johnson Colvin, fundadora de Literacy Volunteers of America, exaltada del Salón Nacional de la Fama de las Mujeres y que recibió el máximo galardón civil del país, la Medalla Presidencial de la Libertad, falleció. Tenía 107 años.

Colvin murió el domingo en Syracuse, Nueva York, según ProLiteracy, la organización sin fines de lucro creada por la fusión de Literacy Volunteers y Laubach Literacy en 2002. Fue miembro de la junta directiva de la organización hasta su muerte.

“No solo le debemos la existencia de ProLiteracy a Ruth y a su fundación de Literacy Volunteers of America, sino que también nos guía su comprensión innata de que la alfabetización es un derecho”, decía un homenaje en línea. “Nos sentimos honrados de haber podido aprender de ella durante tanto tiempo. Ruth compartió voluntariamente su sabiduría con el personal de ProLiteracy, alentándonos siempre a continuar nuestra lucha para mejorar la alfabetización de los adultos”.

Colvin, una ávida lectora, lanzó Literacy Volunteers en 1962 para denunciar el analfabetismo y enseñar a la gente a leer después de ver datos del censo de 1960 que mostraban que 11.000 personas analfabetas vivían en el área de Syracuse donde ella vivía.

“En la década de 1950, Estados Unidos no era consciente de que existía un problema de analfabetismo. Creíamos que el analfabetismo se daba en India, África y China, no en Estados Unidos”, dijo a The Associated Press antes de recibir la Medalla de la Libertad de manos del presidente George W. Bush en 2006.

Desde sus inicios en el sótano de Colvin, su organización se expandió por todo Estados Unidos y a muchos otros países, capacitando a voluntarios en métodos simples para enseñar a leer. Su trabajo la llevaría a ella y a su esposo, Bob Colvin, a recorrer docenas de países. Los dos estuvieron casados ​​durante 73 años cuando Bob Colvin murió en 2014.

Colvin fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de las Mujeres en Seneca Falls, Nueva York, en 1993 y recibió el Premio Nacional de Acción Voluntaria del Presidente Ronald Reagan en 1987. También escribió varios libros. Uno de ellos, «Mis viajes por la vida, el amor y la alfabetización», fue una autobiografía publicada en 2020 cuando Colvin tenía 103 años.

“A veces tienes que alejarte de la seguridad para entrar en la confianza, la fe y creer en tus pasiones”, escribió.

Ella guardó cientos de cartas que recibió a lo largo de los años de tutores, estudiantes y simpatizantes, decía el homenaje de ProLiteracy.

“Esas cartas”, decía, “representaban el trabajo de su vida y demostraban que cualquiera puede marcar una diferencia en la vida de los demás”.