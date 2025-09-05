Trump firma un decreto para reducir los aranceles de EEUU sobre los autos japoneses al 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto para reducir los aranceles a los automóviles japoneses, en el marco de la implementación de un pacto comercial negociado con Tokio.

Los automóviles japoneses tendrán un arancel del 15% en lugar del 27,5% actual, mientras que para muchos otros productos también se limitará al 15%, según el texto de la orden ejecutiva publicado por la Casa Blanca.

Esto supone una victoria para Japón después de que un representante de Tokio viajara a Washington el jueves para presionar a Trump a firmar el documento que establece los cambios anunciados semanas atrás.

El principal portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, dijo que su país acogió con satisfacción la orden ejecutiva, que marcaba la «implementación firme» del acuerdo.

Si bien ambos países habían presentado inicialmente un pacto comercial a finales de julio, parecieron discrepar en sus detalles.

Cuando Trump implementó a principios de agosto aranceles más altos para Japón, como lo hizo con decenas de otras economías, la tasa del 15% se sumó a los niveles existentes para muchos otros productos.

Ante esta situación, el enviado arancelario japonés Ryosei Akazawa declaró a periodistas que esperaba que Washington revisara la norma.

Las modificaciones deberán realizarse dentro de los siete días siguientes a la publicación de la norma en el Registro Federal.