Trump extiende su control sobre Washington al quitarle a Amtrak la gestión de Union Station

El gobierno del presidente Donald Trump le está quitando la administración de Union Station a Amtrak , el ejemplo más reciente del gobierno federal ejerciendo su poder sobre la capital del país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció la toma de posesión junto al presidente de Amtrak, Roger Harris, en Union Station el miércoles para el lanzamiento del NextGen Acela, el nuevo tren de alta velocidad del servicio ferroviario.

La Estación Union, según el secretario, se ha deteriorado cuando debería ser un motivo de orgullo para la ciudad. Añadió que asumir la gestión del principal centro de transporte de Washington, que se encuentra a poca distancia del Capitolio de los Estados Unidos, contribuiría a embellecer el monumento de forma económica y se ajustaba a la visión de Trump.

“Quiere que Union Station vuelva a ser hermosa. Quiere que el transporte público vuelva a ser seguro. Y quiere que la capital de nuestra nación vuelva a ser grandiosa. Y hoy es parte de eso”, dijo Duffy.

La decisión del gobierno de Trump de tomar control de Union Station surge tras otros intentos de someter aún más al presidente al control del Distrito de Columbia. En las últimas semanas, ha aumentado el número de agentes federales de policía y de inmigración en la capital del país, a la vez que ha tomado el control del departamento de policía de la ciudad y ha activado a miembros de la Guardia Nacional, afirmando que está combatiendo la delincuencia violenta. Sin embargo, las estadísticas del departamento de policía local muestran que la delincuencia violenta en Washington ha disminuido en los últimos años.

Duffy se hizo eco del presidente republicano, quien dijo la semana pasada que quiere 2.000 millones de dólares del Congreso para embellecer Washington como parte de su ofensiva contra la ciudad .

Tropas de la Guardia Nacional han estado patrullando dentro y fuera de Union Station después de que Trump lanzara la iniciativa contra la delincuencia a principios de este mes. El vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fueron abucheados por opositores a la intervención federal cuando visitaron a las tropas la semana pasada.

Duffy había presionado a Amtrak sobre la delincuencia en Union Station en una carta de marzo a su director de operaciones y solicitó un plan actualizado sobre cómo pretendía mejorar la seguridad pública allí.