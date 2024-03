Trump está haciendo del ataque del 6 de enero una piedra angular de su candidatura a la Casa Blanca

El republicano Donald Trump lanzó su campaña para las elecciones generales no solo reescribiendo la historia del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 , sino también posicionando el violento asedio y su intento fallido de anular las elecciones de 2020 como una piedra angular de su candidatura. para regresar a la Casa Blanca .

En un mitin de fin de semana en Ohio , el primero como presunto candidato presidencial del Partido Republicano, Trump subió al escenario, con la mano levantada en señal de saludo hasta el ala de su sombrero rojo MAGA, mientras un coro grabado de prisioneros en prisión por sus papeles en las elecciones del 1 de enero. 6 ataque cantó el himno nacional .

Un locutor pidió a la multitud que por favor se pusiera de pie “por los rehenes del 6 de enero que fueron tratados horrible e injustamente”. Y la gente lo hizo y cantó.

«Eran patriotas increíbles», dijo Trump cuando terminó la grabación.

Habiendo prometido previamente perdonar a los alborotadores , prometió ayudarlos “el primer día que asumamos el cargo”.

Inicialmente relegada a una teoría marginal en los márgenes del Partido Republicano, la historia revisionista del 6 de enero, que Trump amplificó durante los primeros días de la campaña primaria del Partido Republicano para despertar a sus votantes más devotos, sigue siendo una pieza central de la campaña incluso cuando debe apelar. más ampliamente a una audiencia de elecciones generales.

Al elogiar a los alborotadores, Trump está echando la culpa por su propio papel en el período previo al sangriento asedio de la mafia y pidiendo a los votantes que absuelvan a cientos de ellos, y a él mismo, por el ataque más mortífero contra una sede del poder estadounidense en 200 años. .

Al mismo tiempo, los aliados de Trump están instalando en el Comité Nacional Republicano a quienes niegan las elecciones de 2020 , institucionalizando aún más las mentiras que estimularon la violencia. Eso genera señales de alerta sobre el próximo año, cuando nuevamente se pedirá al Congreso que certifique la votación.

Y no están solos. Los republicanos en el Congreso se están embarcando en una nueva investigación del ataque del 6 de enero de 2021 que busca proteger a Trump de irregularidades, mientras los legisladores muestran teorías paralelas sobre por qué miles de sus partidarios llegaron al Capitolio en lo que se convirtió en una brutal escena de mano a mano. -Combate cuerpo a cuerpo con la policía.

Cinco personas murieron en los disturbios y sus consecuencias.

En conjunto, es lo que advierten quienes estudian los regímenes autoritarios es un caso clásico de lo que se llama consolidación: donde el aparato estatal se está transformando en torno a una figura singular, en este caso Trump.

Jason Stanley, profesor de filosofía en Yale, dijo que en historia la pregunta surge una y otra vez: ¿Cómo es posible que la gente no haya creído la palabra de un líder autoritario sobre lo que iba a suceder?

“Escuchen a Trump”, dijo.

«Cuando ocurre un golpe contra el régimen democrático y no es castigado, es un indicador muy fuerte del fin del Estado de derecho y de la victoria de ese movimiento autoritario», dijo Stanley, autor de «How Fascism Works».

«A los estadounidenses les cuesta entender que lo que sucede en la mayor parte del mundo también puede suceder aquí».

Trump enfrenta una acusación federal de cuatro cargos el 6 de enero: cargos de conspiración para defraudar a los estadounidenses por su derrota electoral de 2020 y de obstrucción del procedimiento oficial en el Congreso para certificar el voto por Joe Biden. Mientras la Corte Suprema considera la afirmación de Trump de que debería tener inmunidad procesal , no está claro cuándo el caso irá a juicio, lo que plantea la posibilidad de que no se resuelva hasta después de las elecciones.

El Comité Selecto inicial de la Cámara de Representantes del 6 de enero concluyó que Trump participó criminalmente en una “conspiración de múltiples partes” para anular los resultados legales de las elecciones presidenciales de 2020 y no tomó medidas para impedir que sus partidarios atacaran el Capitolio y golpearan a la policía.

Más de 1.200 personas han sido acusadas por los disturbios, incluidos extremistas de extrema derecha Oath Keepers y Proud Boys, y cientos de ellos han sido condenados. El abogado de Trump, Rudy Giuliani , y el abogado John Eastman enfrentan desafíos legales por su trabajo en las elecciones de 2020.

La campaña de Trump, en respuesta a una investigación de The Associated Press, señaló el trabajo de los investigadores de la Cámara que están tratando de mostrar inconsistencias en la investigación del Comité Selecto y su testigo estrella Cassidy Hutchinson , una ex asistente que estuvo en primera fila para ver funcionamiento interno de la Casa Blanca.

La secretaria de prensa nacional de Trump, Karoline Leavitt, dijo que el Departamento de Justicia ha dedicado más tiempo a procesar al expresidente y “apuntar a los estadounidenses por protestar pacíficamente el 6 de enero” que a otros criminales.

«El presidente Trump restaurará la justicia para todos los estadounidenses que han sido tratados injustamente», dijo.

Aunque los republicanos temen en privado que Trump corra el riesgo de alejar a las mujeres y a los votantes independientes que necesitaría en la revancha de las elecciones generales contra Biden, sus principales asesores han dicho que hay mucho que pueden hacer ya que Trump va a ser Trump .

Durante el fin de semana, Trump centró su atención en Liz Cheney , la excongresista republicana, quien fue vicepresidenta del Comité Selecto y aseguró personalmente el exitoso testimonio de Hutchinson en 2022 .

“¡Ella debería ir a la cárcel junto con el resto del Comité No Seleccionado!” Trump publicó en las redes sociales.

Cheney publicó en respuesta: “Hola Donald: sabes que son mentiras”, mientras se esforzaba por disipar las falsedades sobre el 6 de enero.

«Si su respuesta al asalto de Trump a nuestra democracia es mentir y encubrir lo que hizo, ataque a los hombres y mujeres valientes que presentaron la verdad y defienda a los criminales que asaltaron violentamente el Capitolio», dijo en una publicación, “Necesitas repensar de qué lado estás. Pista: no es de Estados Unidos”.

Muchos republicanos están ignorando deliberadamente el tema, especialmente en el Congreso, a pesar de que los legisladores corrieron para salvar sus vidas y se refugiaron mientras los alborotadores irrumpieron en la cámara del Senado y saquearon las oficinas del Capitolio.

Los senadores que criticaron duramente a Trump después del ataque del 6 de enero, como el líder republicano Mitch McConnell y John Thune de Dakota del Sur, el segundo republicano del Senado, ahora lo respaldaron a regañadientes.

Otros todavía se niegan a respaldar a Trump, incluido el senador de Luisiana Bill Cassidy, quien votó a favor de condenar a Trump en su segundo juicio político por el cargo de incitar a la insurrección por el ataque del 6 de enero. Pero los que se resisten son una minoría.

Al aparecer en “Meet The Press” de NBC, Cassidy solo dijo: “Planeo votar por un republicano para la presidencia de los Estados Unidos”.

Un republicano dispuesto a hablar es Mike Pence, el ex vicepresidente, a quien los alborotadores gritaron que querían “colgar” ese día mientras se levantaba una horca improvisada en el frente oeste del Capitolio.

“Estuve allí el 6 de enero. No tengo ninguna duda… de que algunas personas quedaron atrapadas en el momento”, dijo Pence en el programa “Face the Nation” de CBS.

“Pero las agresiones a los agentes de policía, en última instancia un entorno que se cobró vidas, es algo que creo que fue trágico ese día”, dijo Pence. «Y nunca lo disminuiré».