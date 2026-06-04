Trump encabezará acto inaugural del 250 aniversario de EE.UU. tras cancelación de artistas

Nacional

Será "el mayor mitin de todos los tiempos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que encabezará, el próximo 24 de junio en Washington, un gran mitin para inaugurar las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país, en un giro a la programación original de la 'Great American State Fair' tras la cancelación de varios artistas previstos para el evento.

En su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario dijo que será "el mayor mitin de todos los tiempos" y agregó que no requiere de "cantantes sin talento pero con grandes honorarios", en referencia a la serie de artistas que se bajaron de la cartelera anunciada inicialmente para el evento programado en la explanada de la capital estadounidense.

ANUNCIO

Trump detalló que será acompañado de la música que los estadounidenses "han escuchado durante años" y aseguró que contará con la presentación de Lee Greenwood, quien es conocido principalmente por interpretar 'God Bless the U.S.A.', una canción patriótica lanzada en 1984 que se convirtió en un himno frecuente en actos políticos, ceremonias militares y celebraciones nacionales en Estados Unidos.

El tenor Christopher Dennis también acompañará el mandatario con un repertorio de canciones religiosas y Trump lo comparó con la voz de Luciano Pavarotti.

ANUNCIO

El anuncio se produce después de que varios artistas cancelaran su participación en los conciertos previstos para inaugurar la 'Great American State Fair', el festival impulsado por la organización Freedom 250 como parte de las celebraciones nacionales por el aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Entre quienes se retiraron del cartel figuran el cantante de rock Bret Michaels, líder de la banda Poison, así como las agrupaciones Alabama, The Marshall Tucker Band, The Oak Ridge Boys y el cantante de country Mark Wills.

ANUNCIO

Las cancelaciones obligaron a los organizadores a replantear la programación del acto inaugural del 24 de junio y el festival estatal, que se extenderá hasta el 10 de julio, y contará con pabellones de los 50 estados, exhibiciones históricas y actividades culturales como parte de las conmemoraciones del llamado "America 250".