Las herramientas para combatir el hantavirus se muestran prometedoras

Nacional

No ha habido suficiente inversión

Cuando un virus raro pero mortal transmitido por roedores afectó a los pasajeros de un crucero y parecía estar propagándose, no había tratamientos para los que enfermaban ni vacunas para proteger a los demás.

Eso fue así, aunque no se trataba de un germen nuevo que el mundo nunca antes hubiera visto, como el virus que causó la pandemia del coronavirus. Era un hantavirus, perteneciente a una familia de virus conocidos desde hace décadas y que se cree que existen en todo el mundo.

ANUNCIO

Equipos de investigadores, incluyendo en Chile, Argentina y Estados Unidos, llevan mucho tiempo intentando encontrar y desarrollar medicamentos y vacunas. Pero debido a que los virus son relativamente raros y no se propagan fácilmente entre personas, no ha habido suficiente inversión sostenida por parte de los gobiernos, las organizaciones de salud global o las compañías farmacéuticas para costear las exhaustivas pruebas de seguridad y eficacia necesarias para que estén disponibles.

Sin embargo, ha habido algunos avances prometedores. El miércoles, investigadores publicaron un indicio de que un medicamento utilizado para una enfermedad autoinmune podría ayudar a los pacientes con hantavirus a combatir los síntomas más graves.

Tanto ellos como otros esperan que la atención que el brote en el crucero atrajo hacia el virus, y la preocupación de que las infecciones por hantavirus puedan volverse más comunes a medida que se prevé que el cambio climático aumente el contacto entre las personas y los roedores, puedan dar un nuevo impulso a la búsqueda.

“Espero que esta situación nos ayude a continuar nuestra investigación y a fortalecer la colaboración entre los profesionales de la salud, la comunidad y los recursos necesarios”, dijo el Dr. Fernando Tortosa, de la Universidad Nacional de Río Negro en la Patagonia argentina, autor principal del estudio.

Las diferentes especies de hantavirus causan diferentes síntomas.

Los hantavirus suelen transmitirse cuando las personas inhalan residuos contaminados de excrementos de roedores. Sin embargo, existen especies únicas de hantavirus en diferentes partes del mundo que tienen características propias y pueden causar síntomas distintos.

El virus de los Andes, el germen causante del brote en el crucero, es objeto de especial atención por parte de los investigadores, ya que se cree que es el único hantavirus capaz de transmitirse entre personas en algunos casos. Y si bien las infecciones por hantavirus son poco frecuentes, pueden ser extremadamente mortales.

“Por eso es un problema de salud pública”, dijo María Inés Barría, viróloga de la Universidad San Sebastián en Chile que estudia los hantavirus.

ANUNCIO

Tres de los 13 casos probables entre pasajeros de cruceros resultaron en muerte. Por otra parte, en Chile, el Ministerio de Salud ha confirmado 15 muertes y 42 casos de hantavirus en lo que va del año. Las autoridades argentinas han reportado 32 muertes y 102 casos desde junio de 2025. En Estados Unidos, el 35% de los casos de hantavirus desde que se inició el seguimiento en 1993 han resultado en muerte , según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

La búsqueda de tratamientos para combatir los peores síntomas

En Argentina, los investigadores están probando si un tratamiento para la artritis reumatoide podría ayudar a combatir el síndrome pulmonar por hantavirus, una infección grave causada tanto por el virus de los Andes como por el virus Sin Nombre, un tipo de hantavirus que se encuentra en América del Norte.

El fármaco tocilizumab suprime una molécula llamada IL-6 que desencadena una inflamación dañina en algunas enfermedades autoinmunes y otras patologías. La IL-6 también se considera un factor clave en la reacción inflamatoria a la infección, que puede provocar rápidamente que los pulmones se llenen de líquido y fallen.

Cuatro de los cinco pacientes ingresados ​​en un hospital argentino sobrevivieron tras recibir tocilizumab además de los cuidados de apoyo tradicionales para el síndrome pulmonar por hantavirus, según informó el equipo de investigación en la revista The Lancet Infectious Diseases.

El informe es inusual, ya que hace un seguimiento de las primeras personas que recibieron tocilizumab en un estudio en curso de "uso compasivo", lo que significa que los médicos pueden usarlo en pacientes que consideren elegibles. Otros cinco pacientes que fueron considerados elegibles para recibir tocilizumab pero no lo recibieron y en su lugar solo recibieron atención estándar fallecieron. Dos empeoraron demasiado rápido y el hospital no tenía suficiente suministro para los demás, informaron los investigadores.

El equipo de investigación advirtió que los cinco pacientes que no recibieron el fármaco estaban más enfermos y eran mayores que los que sí lo recibieron. Aun así, afirmaron que el tocilizumab justifica una mayor investigación.

Los esfuerzos para detener el hantavirus también han mostrado resultados prometedores.

El equipo de Barría, integrado por científicos chilenos, investigadores de los Laboratorios de las Montañas Rocosas de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. y del Instituto Robert Koch de Alemania, trabaja en otro enfoque: utilizar anticuerpos clonados de supervivientes del hantavirus para combatir las infecciones. En 2018, el equipo publicó una investigación que demostraba la eficacia del método en animales, pero no consiguieron financiación para continuar con los ensayos en humanos, en parte porque los recursos se destinaron a la lucha contra la pandemia del coronavirus.

ANUNCIO

“Estamos realmente a la vanguardia, en una etapa muy importante para avanzar a la siguiente fase”, dijo Barría.

Otros grupos, entre ellos los del Albert Einstein College of Medicine y el Vanderbilt Center for Antibody Therapeutics, también están trabajando en tratamientos con anticuerpos.

Se han desarrollado y utilizado vacunas contra los llamados hantavirus del Viejo Mundo, aunque la Organización Mundial de la Salud afirma que actualmente no existen vacunas autorizadas contra el hantavirus . Sin embargo, hay nuevas vacunas en desarrollo, incluidas algunas destinadas a combatir el virus de los Andes. Un equipo liderado por Jay Hooper, del Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos, está trabajando en una vacuna que ha generado con éxito anticuerpos contra el virus en ensayos clínicos en humanos en fase inicial, según un estudio publicado por el equipo en 2020 .

Los tratamientos y las vacunas contra el hantavirus aún tienen muchos obstáculos que superar.

El Dr. Paul Bollyky, médico especialista en enfermedades infecciosas e investigador del Centro Médico de Stanford en California, afirmó que atraer y mantener el apoyo necesario para producir vacunas y tratamientos es extremadamente difícil para enfermedades raras como el hantavirus.

En primer lugar, los laboratorios generalmente no cuentan con lo que Bollyky denomina la maquinaria necesaria para probar y validar vacunas y tratamientos para infecciones raras. Además, debido a que los brotes de hantavirus son tan esporádicos e impredecibles, este virus es mucho más difícil de estudiar en comparación con un germen común que circula regularmente, como la gripe.

“Eso también dificulta enormemente los ensayos clínicos en este ámbito, debido a la cantidad de personas que habría que inmunizar para proteger contra una sola infección”, afirmó. “Simplemente no es práctico”.

Y eso significa que podría no haber un mercado amplio o estable para una vacuna o un tratamiento, porque sería difícil saber quién va a estar expuesto y cuándo.

Sin embargo, esto frustra a los investigadores y médicos que saben que existen tratamientos potenciales que, con una inversión sostenida suficiente, podrían estar ayudando a la gente ahora mismo.

“Lo que ocurrió fue una tragedia, pero puede suceder no solo con esta enfermedad, sino también con otras”, dijo Tortosa, refiriéndose al brote en el crucero.