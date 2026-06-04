Sospechoso fue abatido a tiros

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Tras tomar como rehenes a 10 empleados de una escuela

Un hombre fue abatido a tiros por el FBI la madrugada del miércoles tras tomar como rehenes a 10 empleados de una escuela dentro de un edificio de oficinas en el sur de California y advertirles que se había atado explosivos a sí mismo y a algunos de los rehenes, según informó la policía.

Según la policía, las autoridades irrumpieron en el edificio en el centro de Bakersfield durante la noche, poniendo fin a un enfrentamiento de casi 16 horas durante el cual el sospechoso ató a la mitad de los rehenes.

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Los rehenes, empleados del superintendente de escuelas del condado de Kern, fueron encontrados ilesos dentro del edificio que también alberga un banco, según informó el subjefe de policía de Bakersfield, Jeremy Blakemore.

“Durante toda la noche, sus familias se preguntaron si volverían a verlos, pero estamos muy agradecidos por el resultado”, dijo Blakemore durante una conferencia de prensa el miércoles.

Anthony Scott Searles-Harris, de 41 años, fue asesinado a tiros alrededor de las 4:20 de la madrugada, según Sid Patel, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Sacramento. Las autoridades indicaron que era un veterano del ejército que había sido dado de baja deshonrosamente, tenía antecedentes penales y estaba registrado como delincuente sexual.

Blakemore declaró a la policía que tenía una bomba tras atrincherarse en el segundo piso del edificio. Las autoridades estaban probando el miércoles los artefactos que Searles-Harris identificó como explosivos, pero Patel afirmó que no parecen representar un peligro.

Una de las rehenes pudo comunicarse con las fuerzas del orden usando su teléfono hasta que se le agotó la batería, dijo Patel. Era diabética y no tenía su medicación, por lo que las autoridades sabían que corría peligro, añadió.

“Estoy segura de que tendrán secuelas psicológicas con las que convivirán, y contaremos con nuestro especialista en atención a víctimas para ayudarlos”, dijo Patel.

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Aunque las autoridades se negaron a revelar detalles sobre cómo se resolvió el enfrentamiento o el motivo del mismo, Blakemore dijo que algunas de las exigencias de Searles-Harris incluían la solicitud de material de un caso anterior.

“Le preocupaba cómo se había gestionado su caso anterior y cuáles fueron las consecuencias, la sentencia y ese tipo de cosas”, dijo Blakemore, sin especificar detalles.

Los registros del Departamento de Justicia de California y los archivos judiciales muestran que Searles-Harris figuraba en el registro estatal de delincuentes sexuales debido a condenas de 2014 por delitos sexuales relacionados con un menor de 14 años. Dichos registros indican que fue puesto en libertad en 2018.

El abogado defensor Arturo Revelo dijo que representó a Searles-Harris en ese caso y lo describió como un hombre perturbado que creía que el gobierno quería perjudicarlo.

Según declaró, la policía le pidió ayuda el martes durante la toma de rehenes, pero nunca se le permitió hablar con Searles-Harris y, en su lugar, tuvo que grabar dos vídeos diciendo que estaba allí con los documentos del caso y que le ayudaría en todo lo que pudiera.

Revelo afirmó que le habían dicho que Searles-Harris liberaría a los rehenes a cambio de los documentos, pero que no presenció que eso sucediera mientras estuvo allí.

Según funcionarios del FBI, Searles-Harris sirvió aproximadamente un año en el Ejército antes de ser dado de baja deshonrosamente en 2007 por ausentarse sin permiso.

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Los registros judiciales del condado de Kern, California, muestran que Searles-Harris presentó una petición para prevenir la violencia doméstica y estuvo involucrado en un proceso de divorcio que comenzó en 2009, en el que tuvo un hijo pequeño, así como en una disputa por la tutela años después, en la que figuraba como objetor.

Durante la rueda de prensa, Blakemore declaró estar al tanto de los videos que Searles-Harris aparentemente había publicado criticando a la oficina del sheriff y afirmando su inocencia respecto a sus condenas anteriores por delitos sexuales. Añadió que los videos estaban siendo revisados, pero que el departamento no tenía previsto investigar las alegaciones de inocencia.

No estaba claro por qué Searles-Harris había elegido como objetivo la oficina del distrito escolar.

“Lo que ocurrió fue, sin duda, una experiencia terriblemente aterradora e inquietante, y la serenidad que demostraron nuestros empleados durante las 16 horas que duró la terrible experiencia fue extraordinaria”, dijo John Mendiburu, superintendente de las escuelas del condado, en un comunicado.

El enfrentamiento comenzó a primera hora de la tarde del martes, cuando los agentes respondieron a una llamada por una amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank, un edificio de oficinas de cuatro plantas con ventanas de cristal tintado oscuro en Bakersfield, una ciudad de unos 380.000 habitantes situada a unos 160 kilómetros al noreste de Los Ángeles.

El equipo de negociación de crisis del departamento de policía habló por teléfono con Searles-Harris, quien liberó a dos rehenes el martes.

Las autoridades evacuaron los edificios cercanos, incluyendo el ayuntamiento y la jefatura de policía, que se encuentran a tan solo una manzana de distancia.

Más de 100 agentes del FBI prestaron asistencia, incluyendo dos equipos SWAT, técnicos en desactivación de explosivos y equipos de negociación de crisis, declaró Patel. Un equipo de rescate de rehenes fue desplegado desde su sede en la costa este, añadió.