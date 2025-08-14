Trump elige a Stallone y Gloria Gaynor para los premios del Kennedy Center

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles los ganadores de los premios del Centro Kennedy, el prestigioso centro cultural de Washington del que recientemente se nombró director, entre los que se encuentran Sylvester Stallone y Gloria Gaynor.

El mandatario también declaró que presidirá la gala en la que se entregarán los premios, que suele celebrarse en diciembre y se retransmite por la cadena CBS.

«Hemos terminado con la programación woke», declaró a periodistas en el inmenso teatro de mármol blanco a orillas del río Potomac en Washington, en referencia a un término peyorativo utilizado por la derecha radical para las políticas de diversidad.

Stallone, que tiene 79 años al igual que Trump, ha sido nominado tres veces a los premios Óscar y es popular especialmente por su papel de Rocky Balboa en el filme clásico de boxeo «Rocky».

Además, el actor es un gran partidario de Trump y uno de los «embajadores de Hollywood» del presidente, junto con Jon Voight y Mel Gibson.

La lista también incluye a la diva de la música disco Gloria Gaynor, intérprete de «I Will Survive», de 81 años, y a George Strait, de 73 años, leyenda del country, género musical tradicionalmente apreciado por los conservadores.

El grupo de rock KISS, formado en la década de 1970 en Nueva York, la ciudad natal del presidente, y el actor británico Michael Crawford, de 83 años, conocido por su papel en «El fantasma de la ópera», también figuran entre los galardonados. Trump se ha declarado amante de los musicales de Broadway.

El Centro Kennedy, una de las principales instituciones culturales del país, inaugurado en 1971, cuenta con una ópera, un teatro y una orquesta sinfónica.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha puesto el Centro Kennedy bajo su control. Tras reorganizar a mediados de febrero el consejo de administración y despedir a varios miembros históricos, se nombró a sí mismo director de la institución cultural.

Embarcado en una cruzada ultraconservadora contra lo que él denomina «propaganda antiestadounidense» en el arte, pero también en la investigación y la historia, Trump retomó el control de varios grandes museos de la capital.

En este contexto, la Casa Blanca anunció su intención de llevar a cabo una revisión exhaustiva del Instituto Smithsonian, la organización que gestiona los principales museos de Washington.

Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, Trump no asistió a la entrega de premios del Centro Kennedy, ya que varios artistas declararon que no deseaban reunirse con él.