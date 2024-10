Trump contraataca después de que Harris le cuestione si está «agotado»

El nivel de energía de Donald Trump emergió como un punto álgido el viernes mientras el candidato republicano y la demócrata Kamala Harris se apresuraban por el campo de batalla de Michigan con el día de las elecciones acercándose.

Harris dijo a los periodistas que Trump estaba “inapto”, era “inestable” y “un peligro para nuestra democracia” antes de un mitin por la tarde. Pero pareció tocar la fibra sensible de su rival republicano cuando mencionó un informe de que Trump estaba “agotado”.

“Ser presidente de Estados Unidos es probablemente uno de los trabajos más difíciles del mundo y realmente debemos preguntarnos si está exhausto durante la campaña, ¿está en condiciones de hacer el trabajo?”, bromeó Harris, quien ha estado haciendo campaña desde el lunes y no regresará a Washington hasta la próxima semana.

El ataque de Harris se produce en un momento en que busca generar dudas sobre la salud de Trump en los últimos días de la campaña. Trump, a sus 78 años, sería la persona de mayor edad en convertirse en presidente en Estados Unidos si gana. Pero se ha negado a revelar su historial médico u otros detalles de salud, rompiendo décadas de tradición en la política presidencial.

Trump, que también ha estado haciendo campaña a un ritmo vertiginoso, respondió más tarde ese mismo día cuando los periodistas le preguntaron sobre el comentario de Harris.

“Es una perdedora. No va a ningún evento”, afirmó Trump horas antes de un mitin en Detroit mientras marcaba su lista de tareas pendientes del día. Dijo que estuvo en “Fox & Friends” a las 7 am, tuvo otras dos apariciones y luego hizo “alrededor de 15 llamadas telefónicas”.

“Ya llevo 48 días sin descansar y tengo a ese perdedor que no tiene la energía de un conejo”, dijo Trump. “Díganme cuándo me han visto descansar aunque sea un poquito. No solo no lo estoy, ni siquiera estoy cansado. Estoy realmente entusiasmado”.

Las preguntas sobre el nivel de energía de Trump surgen luego de que se retiró de algunas entrevistas con los principales medios de comunicación, incluidos “60 Minutes” y CNBC.

Aun así, aparece regularmente en programas de cable amigables y podcasts conservadores, y a menudo concede horas de entrevistas cada día.

El viernes, pasó 40 minutos en el set con los presentadores de “Fox & Friends” antes de unirse a “The Dan Bongino Show”, un podcast de video, y grabó una entrevista con Mark Calaway, el luchador conocido como “The Undertaker”, para su podcast “Six Feet Under”. También asistió a una reunión editorial con Fox News y el New York Post antes de partir para un viaje de varias paradas a Michigan.

Aun así, los principales demócratas, incluido el principal asesor de campaña de Harris, David Plouffe, siguen planteando preguntas sobre los niveles de energía de Trump.

“Esto es importante”, dijo Plouffe en CNN. “He trabajado en la Casa Blanca. Es el trabajo más duro del mundo y creo que plantea preguntas reales. Si alguien no puede manejar la campaña electoral porque está muy agotado, ¿está en condiciones de ser presidente? … Simplemente hay que observarlo todos los días”.