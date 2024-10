Se publican casi 2.000 páginas con pruebas contra Trump por elecciones de 2020

La jueza federal que preside el caso contra Donald Trump por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020 publicó el viernes casi 2.000 páginas con pruebas contra el expresidente a menos de tres semanas para las elecciones en Estados Unidos.

La magistrada Tanya Chutkan rechazó una solicitud de los abogados de Trump para mantener los documentos en secreto hasta el 14 de noviembre, nueve días después de los comicios presidenciales en los que Trump se presenta de nuevo como candidato republicano.

Los abogados del magnate estiman que podría constituir una «apariencia preocupante de interferencia» en unas elecciones en las que está empatado en las encuestas con su rival demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Chutkan consideró que, aunque «sin duda hay un interés público en que los tribunales no se involucren en las elecciones» retener los documentos también podría interpretarse como un acto de interferencia en los comicios.

«Si el tribunal retuvo información a la que el público de otro modo tendría derecho a acceder únicamente por las posibles consecuencias políticas de su divulgación, esa retención podría constituir – o parecer – una interferencia electoral», aduce.

«Por lo tanto, el tribunal continuará manteniendo las consideraciones políticas fuera de su toma de decisiones, en lugar de incorporarlas como solicita el demandado», concluye la magistrada.

Los documentos son un apéndice de una presentación judicial del fiscal especial Jack Smith, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de que un expresidente tiene amplia inmunidad por actos oficiales realizados mientras ocupa el cargo.

En la presentación, Smith dijo que Trump hizo un «esfuerzo criminal privado» por alterar las elecciones de 2020 y no debería estar protegido por la inmunidad presidencial.

Trump, de 78 años, debía ser juzgado en marzo, pero el caso ha quedado entre paréntesis a la espera de resolver la demanda de sus letrados sobre la inmunidad presidencial.

Chutkan no ha fijado una nueva fecha para el juicio, pero no se llevará a cabo antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Si Trump gana es muy probable que se desestimen los cargos en su contra.

El expresidente está acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial, la sesión del Congreso destinada a confirmar los resultados de las elecciones de 2020, atacada por una turba de partidarios de Trump el 6 de enero de 2021.

También se lo responsabiliza de intentar despojar de su derecho al voto a los estadounidenses con sus falsas afirmaciones de que ganó los comicios.

Este es solo uno de los problemas legales de Trump, quien en mayo fue condenado en Nueva York por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels.

También se enfrenta a cargos en Georgia por haber intentado presuntamente alterar los resultados de las elecciones de 2020 que ganó el demócrata Joe Biden.