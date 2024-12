Trump confirma deportaciones, suba de tarifas y recorte a Ucrania, y duda sobre OTAN

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados e imponer aranceles, al tiempo que insinuó que su país podría retirarse de la OTAN.

En su primera entrevista formal en televisión, seis semanas antes de su toma de posesión, el magnate republicano ratificó que procederá a una deportación masiva de inmigrantes indocumentados.

«Creo que hay que hacerlo. Es algo difícil, es algo muy difícil de hacer. Pero hay que tener normas, reglamentos, leyes. Entraron ilegalmente», afirmó en el programa «Meet the Press with Kristen Welker», de la cadena NBC.

Dijo también que pondría fin al derecho constitucionalmente protegido a la ciudadanía estadounidense para cualquier persona nacida en el país, un derecho que calificó de «ridículo».

«Si podemos, lo haremos a través de la acción ejecutiva», señaló para referirse a la manera en que llevaría a cabo esa medida.

«Vamos a tener que cambiar» ese derecho, insistió. «Quizá tengamos que volver al pueblo. Pero tenemos que acabar con ello».

Confirmó por otra parte que el apoyo de su país a Ucrania, enfrentada militarmente a Rusia desde 2022, «probablemente» se reducirá.

La entrevista fue grabada el viernes pero se emitió el domingo, tras las reuniones de Trump en París con los presidentes de Francia y Ucrania durante el fin de semana, su primer viaje al extranjero desde que ganó las elecciones de noviembre.

Trump volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

– OTAN en duda y aumento de aranceles –

Trump reiteró su conocida amenaza de abandonar la OTAN, la piedra angular de la seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, diciendo que los aliados de Estados Unidos no pagan lo suficiente por su defensa.

«Si están pagando sus cuentas, y si creo que nos están tratando de manera justa, la respuesta es absolutamente que me quedaría en la OTAN», dijo.

Pero también existe «absolutamente» la posibilidad de que si esas dos condiciones no se cumplen, Washington se retire de la alianza atlántica, dijo.

Manifestó igualmente que cumplirá con sus promesas electorales de imponer fuertes aranceles, incluso a los principales sociales comerciales del país, como Canadá, México y China.

«Estamos subvencionando a México, a Canadá y a muchos países de todo el mundo», afirmó.

«Bien utilizados», los aranceles son «una herramienta muy poderosa», comentó, y agregó que echará mano a ellos «también para conseguir cosas fuera de la economía».

En cuanto a si el aumento de los aranceles repercutirá o no en los precios al consumo en su país, dijo no poder «garantizar» nada. «No puedo garantizar lo que sucederá mañana».

El magnate republicano sostuvo por otro lado que estudiará «muy rápidamente» la posibilidad de indultar a sus partidarios encarcelados por asaltar el Capitolio tras su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden.