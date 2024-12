El Centro Kennedy rinde homenaje a Coppola, Grateful Dead, Raitt, Sandoval y The Apollo

“Not Fade Away” cerró la ceremonia de los Kennedy Center Honors el domingo, tal como los homenajeados The Grateful Dead habían usado la oda de Buddy Holly al amor duradero para cerrar cientos de conciertos a lo largo de los años.

El teatro repleto bailó en los pasillos al ritmo alegre de la música después de una noche de homenaje a los muertos y otros galardonados con el premio a la trayectoria por sus logros artísticos: el director Francis Ford Coppola, el trompetista de jazz Arturo Sandoval y la cantautora Bonnie Raitt. El venerable teatro de Harlem, The Apollo , que ha lanzado a generaciones de artistas negros, también fue reconocido.

Los veteranos Deadheads, entre ellos los actores Miles Teller y Chloe Sevigny y el presentador de programas de entrevistas David Letterman, rindieron homenaje a la combinación de experimentación musical, longevidad y construcción de comunidad de la banda. “Su música llena el universo”, proclamó Letterman.

La elección de honrar al Apollo fue inusual: es la primera vez que el Kennedy Center decide honrar un lugar de actuación específico.

“El Apollo significa mucho para muchos de nosotros”, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore, al llegar a la alfombra roja. Moore destacó las icónicas actuaciones del Apollo de Lauryn Hill y de un joven Michael Jackson como recuerdos preciados de su juventud.

El homenaje a The Apollo destacó la gran diversidad de formas de arte que se exhiben en este teatro de 90 años de antigüedad. Savion Glover realizó una animada rutina de claqué; el dúo de marido y mujer The War and Treaty interpretó un popurrí de éxitos de Marvin Gaye y Tammi Terrell; y el comediante Dave Chappelle contó su aterradora primera actuación en el Apollo a los 15 años.

“Todo el mundo empezó a abuchear. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo mirando”, dijo. Finalmente, Chappelle fue sacado del escenario por el infame “Sandman” del teatro, pero él atribuyó la experiencia a haberlo ayudado a superar su miedo a los bombardeos.

La gala anual en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas siempre incluye homenajes personalizados con actuaciones y testimonios de otros artistas. Los medallones se entregaron durante la tradicional ceremonia del sábado por la noche en el Departamento de Estado.

En el primero de los homenajes de la noche, Emmylou Harris y Dave Matthews interpretaron una versión del dueto de Raitt con el fallecido John Prine, “Angel from Montgomery”.

La estrella de la música Sheryl Crow rindió homenaje a la carrera pionera de Raitt no solo como cantante y compositor, sino como un guitarrista de blues ampliamente respetado en un campo dominado por los hombres.

«No estaría haciendo lo que hago si no la hubiera visto actuar cuando tenía 17 años», dijo Crow, quien compró su primera guitarra poco después de ver a Raitt en concierto.

La propia Raitt, en la alfombra roja previa al evento, predijo una velada emotiva.

“Traje una caja enorme de Kleenex y mi delineador de ojos resistente al agua”, se rió.

Coppola recibió un homenaje en el que figuraron otros homenajeados anteriores del Kennedy Center, entre ellos Robert De Niro, Martin Scorsese, Al Pacino y George Lucas. Todos describieron a un autor iconoclasta y motivado que amaba apoyar a los cineastas más jóvenes.

“Lo que Francis hace creativamente es saltar de acantilados”, dijo Lucas. “Cuando pasas suficiente tiempo con Francis, empiezas a creer que tú también puedes saltar de acantilados”.

El homenaje a Sandoval incluyó varias actuaciones de una banda estelar, entre ellas, Trombone Shorty y el pianista Chucho Valdez, de la banda original de Sandoval, además de una actuación de baile flamenco a cargo de Timo Núñez. También incluyó un poco de comedia ligera del actor Andy García.

“Arturo hablaba muy poco inglés cuando llegó a Estados Unidos desde Cuba hace tantos años”, dijo García. “Pero ahora su inglés… es mucho peor”.

Las actuaciones de homenaje suelen mantenerse en secreto para los propios destinatarios, sobre todo en 2018, cuando Cyndi Lauper le mintió descaradamente a su amiga de toda la vida, Cher, sobre su imposibilidad de asistir. Lauper apareció en el escenario para interpretar el éxito de Cher, «If I Could Turn Back Time».

En una ceremonia en la Casa Blanca antes de asistir a la ceremonia de entrega de premios, el presidente Joe Biden elogió a cada homenajeado. También hizo que De Niro, que estaba entre el público, se pusiera de pie antes de declarar: «Si me meto en problemas, te buscaré, amigo».

De Niro sonrió y asintió, y otros asistentes, incluidos los homenajeados, se rieron ante lo que parecía ser una referencia a que De Niro a veces interpretaba a un duro ejecutor en películas como «El Padrino». Pero Biden en realidad quiso decir que podría buscar la ayuda del actor para obtener consejos sobre su carrera después de la presidencia.

“Las cosas no pintan bien para febrero”, bromeó Biden.

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris recibieron una ovación de pie de parte del público cuando fueron presentados en el Kennedy Center. Pero esta podría ser la última ceremonia de honores sin intrigas políticas por un tiempo.

Durante los primeros cuatro años de mandato de Donald Trump, los funcionarios del Centro Kennedy se vieron obligados a caminar por la cuerda floja entre la tradición de que el presidente asistiera a la ceremonia y la abierta antipatía hacia Trump de parte de múltiples homenajeados. En 2017, el galardonado Norman Lear amenazó con boicotear su propia ceremonia si Trump asistía. Trump, que asumirá el cargo en enero, se saltó la ceremonia durante todo su primer mandato.

En la alfombra roja del domingo por la noche, varias figuras políticas demócratas parecieron ofrecer una rama de olivo.

“Espero que venga”, dijo Moore. “Esta es una maravillosa celebración del genio en todas sus formas”.

La ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi agregó: «Creo que realmente lo disfrutaría».

La entrega de premios se transmitirá por CBS el 22 de diciembre.