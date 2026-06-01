Trump arremete contra juez que bloqueó la renovación del Centro Kennedy

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Que bloqueó la renovación del Kennedy Center

En una extensa publicación en su plataforma Truth Social, Trump expresó su desacuerdo por la decisión del viernes del juez de distrito estadounidense Christopher Cooper, quien también ordenó que se eliminara el nombre de Trump del centro.

El presidente Donald Trump calificó el sábado al juez federal que bloqueó la renovación del Centro Kennedy como "un enemigo de Trump" y predijo que el principal centro de artes escénicas del país, que quería cerrar para una remodelación de dos años, "pronto cerrará sus puertas y probablemente nunca volverá a abrir".

En una extensa publicación en su plataforma Truth Social, Trump expresó su furia por la decisión del viernes del juez de distrito estadounidense Christopher Cooper, quien también ordenó que se eliminara el nombre de Trump del centro. Claramente enfadado por su último revés legal, afirmó que era "imposible que me trataran con justicia", y relacionó el fallo de Cooper con derrotas anteriores, incluido el rechazo por parte de la Corte Suprema en febrero de sus aranceles generalizados .

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Su publicación pretendía defender el proyecto, incluso cuando afirmaba que lo abandonaba. Horas después de la decisión de Cooper, Trump anunció que se retractaba de las renovaciones y que estaba tomando medidas para ceder al Congreso el control de lo que, hasta el segundo mandato del presidente republicano, se conocía como el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

En otra publicación del sábado, Trump hizo referencia al episodio del Kennedy Center al abordar la decisión de varios músicos de retirarse de la celebración del 250 aniversario del país.

“Cancélenlo”, escribió Trump, “tal como cancelé mi participación en el fallido e inseguro Centro Kennedy, porque un juez federal corrupto y con muchos conflictos de intereses dijo que no se me debería permitir gastar mi tiempo y dinero para HACER QUE EL CENTRO VUELVA A SER GRANDE”.

La Casa Blanca no aclaró de inmediato si Trump continuaría desempeñando el cargo de presidente de la junta directiva del centro.

La señal de Trump de que se retira del centro dio esperanza a los artistas que se habían sentido alienados por su toma de control, dijo Norm Eisen, un ex abogado de ética de la Casa Blanca que está involucrado en una demanda que impugna los planes de Trump para el Centro Kennedy.

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“Ya he recibido mensajes de artistas y espectadores entusiasmados por el regreso del Kennedy Center a la normalidad sin sesgos políticos”, declaró Eisen a The Associated Press en un mensaje de texto el sábado. “Aún es pronto, pero cuando se implemente la orden judicial, incluyendo la eliminación del nombre de Trump del edificio y el cumplimiento de la ley por parte de la Junta Directiva, soy optimista de que el Centro comenzará su largo camino de regreso”.

Trump cita a la esposa del juez

Sin presentar pruebas, Trump sugirió que la esposa de Cooper, la abogada Amy Jeffress, era en parte responsable del fallo. El presidente señaló que Jeffress, socia del bufete Hecker Fink, es una exfiscal federal que se desempeñó como asesora del fiscal general Eric Holder durante la administración del presidente demócrata Barack Obama. Cooper fue nominado para el cargo de juez por Obama.

Trump también señaló que Hecker Fink representa al expresidente Joe Biden en una demanda contra el Departamento de Justicia para bloquear la publicación de grabaciones de audio y transcripciones de las entrevistas del demócrata con un escritor fantasma, obtenidas en una investigación sobre el manejo por parte de Biden de documentos clasificados de su época como senador y vicepresidente.

Trump afirmó que el Centro Kennedy, que lleva el nombre del difunto presidente demócrata e inaugurado en 1971, estaba "oxidado, podrido e infestado de ratas e insectos" y que "el nuevo edificio habría sido incomparable".

En su dictamen, Cooper afirmó que la votación del consejo del centro, el 16 de marzo, para cerrar el recinto fue “mal informada y aparentemente premeditada”, sin tener en cuenta sus obligaciones legales. La administración había anunciado que las obras comenzarían en julio y durarían aproximadamente dos años. El fallo de Cooper suspende esos planes por el momento.

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El juez también determinó que la junta directiva “excedió sus competencias legales” al añadir el nombre de Trump al centro. El Congreso le dio nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo, afirmó. Cooper ordenó que se eliminara el nombre de Trump en un plazo de dos semanas.

El presidente defiende la adición del nombre al centro

El sábado, Trump afirmó que fue la junta directiva, y no él, quien añadió el nombre Trump al centro. "Pensaron que sería bueno para esta institución moribunda", escribió.

Poco después de regresar al cargo en enero de 2025, destituyó a la anterior directiva del centro y la reemplazó por una junta directiva de su elección que lo nombró presidente.

A finales de abril, Cooper celebró audiencias sobre demandas paralelas que impugnaban el proyecto. Una de las demandas fue presentada por un grupo de organizaciones de preservación cultural e histórica. La otra fue interpuesta por la representante Joyce Beatty, demócrata de Ohio, quien funge como miembro de oficio de la junta directiva por su cargo en el Congreso. Falló a favor de la solicitud de Beatty, pero rechazó la otra impugnación.

En su publicación, Trump también señaló que el bufete de Jeffress representaba a E. Jean Carroll , la columnista de consejos de larga trayectoria cuyas demandas contra Trump le valieron una indemnización de 5 millones de dólares en 2023 por abuso sexual y difamación, luego de que un jurado dictaminara que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de una tienda departamental de Nueva York en 1996. Otro jurado, en 2024, le otorgó a Carroll 83 millones de dólares adicionales por difamación. Ambas sentencias están en apelación.

Jeffress no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.