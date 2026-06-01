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EE.UU. ataca otra lancha en el Pacífico

y supera los 200 muertos en su campaña militar
EE.UU. ataca otra lancha en el Pacífico
Captura de archivo de un video difundido en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de EE.UU. del ataque el viernes, a una embarcación supuestamente operada por una organización terrorista en aguas internacionales y donde murieron tres hombres.
Foto: @Southcom
By Washington Hispanic
junio 01, 2026 9:38 am

Las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Pacífico, en el que murieron sus tres tripulantes, y superaron así las 200 muertes en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente acabar con el narcotráfico en Suramérica.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que este sábado llevó a cabo un ataque cinético letal (con uso de armamento contra un buque que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

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Los tres hombres que viajaban en la embarcación, identificados por el mando militar como "narcoterroristas", perdieron la vida en el ataque. Ningún militar estadounidense resultó herido.

Este fue el cuarto ataque de su tipo de la semana. El primero, reportado el martes, dejó a dos sobrevivientes, algo poco usual en estos operativos que desde su primer lanzamiento el pasado mes de septiembre dejaron a menos de 10 sobrevivientes.

Esta operación se enmarca dentro del operativo Lanza del Sur, que EE.UU. inició para aumentar la presión en torno al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de que las fuerzas estadounidenses le arrestaran en Caracas y lo trasladaron a un centro de detención en Nueva York a principios de enero.

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Tras este nuevo ataque, el total de muertes derivadas de la campaña militar asciende a 205. Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo más de 60 ataques contra lanchas.

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