El alcalde de Newark impone toque de queda en los alrededores de Delaney Hall

Nacional

tras enfrentamientos por un centro de detención de inmigrantes

El alcalde de Newark impuso un toque de queda la madrugada del domingo en los alrededores de un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey, tras una serie de intensos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

El toque de queda en los alrededores de Delaney Hall estará vigente entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana hasta nuevo aviso, según declaró el alcalde Ras Baraka en un comunicado.

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La medida se produjo tras otra noche de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes en las instalaciones. En fotografías y vídeos se podía ver a los manifestantes forcejeando por las barricadas mientras la policía utilizaba escudos antidisturbios para hacerlos retroceder. Un vídeo publicado en redes sociales mostraba a policías a caballo marchando entre la multitud para dispersar a los grupos de manifestantes.

Las manifestaciones de gran repercusión en Delaney Hall comenzaron a principios de este mes después de que activistas afirmaran que los detenidos en su interior habían iniciado una huelga de hambre por las precarias condiciones de vida en el centro con capacidad para 1.000 personas, el último foco de oposición a la represión migratoria del gobierno federal.

La policía estatal de Nueva Jersey relevó el viernes a los agentes federales de inmigración que llevaban días enfrentándose a los manifestantes en las instalaciones.

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En un comunicado emitido el domingo por la mañana, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró que individuos enmascarados atacaron una barrera en un área de protesta designada por la policía estatal y que estaban "lanzando proyectiles, utilizando las barreras como armas y prendiendo fuego a neumáticos en la calle".

“Estas acciones ponen en peligro tanto a los manifestantes pacíficos como a las fuerzas del orden”, dijo Sherrill, e instó a la calma a centrarse en abogar por “mejores condiciones para los detenidos, para sus familias y, en última instancia, por el cierre de Delaney Hall”.

Sherrill también dijo que el gobierno federal ha reabierto las visitas familiares en Delaney Hall a partir del domingo.

Al ser consultado sobre la reanudación de las visitas, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un comunicado que decía: “Para que quede claro: las visitas solo se suspendieron debido a los disturbios violentos. Ahora que contamos con un perímetro seguro, las visitas pueden reanudarse”.